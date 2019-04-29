5癌攻身險喪命 戒掉檳榔、菸又罹癌 下場是.....

2019-04-29 15:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年56歲的陳永福，早年檳榔、香菸不離口，10年前罹患口腔癌差點要了他的命，他戒掉菸和檳榔，沒想到今年2月到彰化醫院回診又罹患扁桃腺癌。

然而幸運之神還是眷顧陳男，他自知是罹癌高風險群，每個月固定回診，及時發現，及時治療，癌細胞並未擴散，目前恢復情況良好。

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，陳永福在2011年被驗出口腔癌第4期，醫師告誡他必須馬上戒掉香菸和檳榔，他僅戒掉檳榔，菸癮持續，5年後分別診斷出食道癌、咽喉癌，為了活下去，他不得不戒斷菸癮。

醫師切除其罹癌的喉部與聲帶，陳男撿回一命，雖然聲帶已難以發聲，但他已謝天謝地。

5癌攻身能撿回一命，陳男知福惜福，每天生活正常，也固定時間回診，不料今年2月仍檢出扁桃腺癌，這讓夫妻倆難以接受。

許嘉方表示，陳先生是罹癌的高危險群，這次發現扁桃腺癌距離上次罹癌相隔2年多的時間，患者原以為戒掉檳榔和菸癮就能永保健康，但事與願違，不過往好處想，若現在仍抽菸的話，可能早就扁桃腺癌末期了。

許嘉方說，陳先生每個月都會定期回來做檢查，2個月前回診時發現扁桃腺有一顆約1公分的腫瘤，切片病理檢查後證實為扁桃腺癌第一期，屬於原位癌，經放射治療及電療後，病情已獲控制。

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