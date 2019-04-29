衛生局公布外食族早餐大調查 台北人最常吃這3樣

2019-04-29 15:13

〔記者蔡思培／台北報導〕早餐是一天最重要的一餐，台北市衛生局四月針對民眾選購早餐的喜好及食品製作環境衛生進行調查，結果發現市民最常買的早餐前三名分別是三明治、漢堡及蛋餅。

衛生局四月委託「食力媒體FoodNEXT」在網路進行民眾選購早餐問卷調查，並針對有效問卷中574名實際居住在北市的市民進行分析，結果顯示台北市民最常購買的早餐前三名為三明治、漢堡及蛋餅。衛生局也鼓勵民眾注意均衡飲食，優先選擇低油、低糖、低鹽、高纖維的食物。

調查也顯示，台北市民在選擇早餐食品衛生方面，最重視的首要衛生選項是工作人員是否有配戴口罩，其次則是是否有穿著乾淨工作服裝、是否常洗手、重視清潔習慣。

為列管連鎖早餐業提供市民安心食品，衛生局今天依食安自治條例公告，連鎖早餐店要在台北市食材登錄平台強制登錄「三明治、吐司、漢堡、蛋品及飲料」等食材來源，方便食材履歷追溯追蹤及提供消費者更多產品資訊。

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