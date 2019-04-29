低油瘦肉+綠色蔬果 健康滷肉飯創意賽美味上桌

2019-04-29 15:14

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市立聯合醫院今舉辦「尋找金牌健康滷肉飯」創意比賽，參賽者均選擇低油瘦肉，並增加綠色蔬菜、水果擺盤，讓原本又油又香的滷肉飯變成兼具健康、美味的佳餚。

這項烹飪創意比賽，今在市立聯合醫院1樓大廳舉行，社區民眾及醫院員工組隊報名共6組參加，食材不侷限三層肥肉、醬油、砂糖等，還涵蓋有花椰菜、小黃瓜等綠色蔬菜及水果等風味烹調方式。

參賽隊伍烹調出創意滷肉飯，請現場民眾試吃品嘗，並由營養師計算出各組作品的熱量及醣類、蛋白質、脂肪3大類營養素百分比，再由現場投票選出優勝組。

聯合醫院院長張宏泰表示，小時候能吃滷肉飯是很幸福的事，可是滷肉飯很油，且不健康，因此透過參賽者巧思及營養師的評比，讓又油又香的滷肉飯變得健康美味，也幫市民朋友找到最健康的滷肉飯。

衛生局食品衛生科長陳建榮也說，為保持優良、健康及美味的滷肉飯能繼續傳承下來，他提醒民眾到非洲豬瘟的疫區旅遊，千萬不要購買疫區的肉品，若買到疑似有問題的肉品，可通知市府衛生局、農業局前往查核。

聯醫營養室主任謝藍琪表示，市面上賣的滷肉飯，醬料都很油，很容易油脂熱量過高，吃1碗滷肉飯一半是在吃油，加上沒有蔬菜膳食纖維，燉煮時加入主調味醬油及砂糖，常吃對民眾及罹患三高、腎臟病及痛風病人健康更暗藏風險。

謝藍琪建議，民眾吃滷肉飯時先去除上層浮油，另外多加1份燙青菜，增加飽足感，吃了1碗滷肉飯後，也別忘均衡飲食及持續運動才能夠快樂吃，健康活。

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