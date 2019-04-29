屏東首個社區型環教場域 滿州里德讓人驚艷

2019-04-29 15:10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位於屏東縣滿州鄉的里德社區今年初取得行政院環保署的環境教育場域認證，成為屏東縣內第一個社區型的環境教育場域，今進行揭牌啟動儀式，分別有國小、國中及社會大眾等三種不同版本環境教案，包括生物、自然、美食人文，豐富私房行程令不少遊客驚艷。

里德社區在墾管處、屏科大森林系及里山生態有限公司的協助下，從2012年開始發展生態旅遊，隨著社區轉型和保育意識抬頭，社區居民放下獵槍成為解說員，豐富的遊程日漸受到遊客歡迎，2016年高師大蔡執仲團隊協助社區推動環境教育，今年終於開花結果。

目前里德的環教課程，歷經2年的教案試教、編修及執行，前後總共培訓10位環境教育人員，並開發「慢遊欖仁溪」、「豬朥束文化之旅」、「鷹揚里德」、「食在有藝」等4套教案，讓社區的遊程活動更深入也更多元化，當地利用保麗龍浮具、塑膠浮球等海廢作為打擊樂器組成的「浮浪拱樂團」，更成為經常受邀演出的熱門樂團。

特別前往鼓勵社區的屏縣環保局長顏幸苑表示，里德社區發展協會獲「第5屆國家環境教育獎」社區組優等獎殊榮，便著手朝環境教育認證邁進，社區導覽員共19名，已有10名取得環教人員證書，解說陣容堅強，如今終獲環保署肯定，成為屏東縣社區辦理環境教育之執行楷模，歡迎全台公私立學校、機關團體前往各場域進行戶外學習，提升環境知能。

墾管處處長李登志表示，里德社區居民歷經200個小時的上課時數和解說考試，成為生態旅遊解說員，又通過100多小時的環境教育課程時數及教案編寫，取得環境教育人員資格，相當令人感佩；目前全台183個環教設施場所中，社區參與類型只有13個，里德社區更是全高屏的唯一社區單位，一路走來實屬不易。

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