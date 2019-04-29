感謝有你！同濟會助希望課程 視障學生秀才藝

2019-04-29 13:07

〔記者歐素美／台中報導〕國際同濟會台灣總會中B區長期贊助台中啟明學校開辦「希望課程」，提供視障學生多元學習機會，台中啟明學校今天特別舉辦「同濟情．愛飛揚．啟光明」感恩捐贈典禮，學生表演薩克斯風、造型氣球及繪畫等才藝，展現學習成果；同濟會則再捐贈3年108萬元，協助視障生發展第二專長。

國際同濟會台灣總會中B區主席朱東源表示，視障生很多是弱勢中的弱視，4年前獲知台中啟明學校有意開辦「希望課程」，提供視障學生發展第二專長，即每年贊助學校相關經費，今年很快就募到108萬，將分三年給付，每年提供36萬元作為學校開課經費。

台中啟明學校校長廖喜連表示，國際同濟會台灣總會中B區長期贊助學校希望課程，包括音樂、繪畫、爵士舞，未來甚至有英文學習等，從社團啟發慢慢走向專業發展，希望學生帶著希望學習，帶著希望進入社會，今天則藉由活動展現學生學習成果。

廖喜連並指出，台中啟明學校畢業校友一路努力學習，但碩士班常需至彰師大上課，經學校積極接洽，亞洲大學今年9月可望在台中啟明學校開設休閒遊憩經營管理研究所碩士專班，提供校友在熟悉的校園環境中學習，例如校友擔任視障協會理事長或經營按摩院，可以藉由學習管理，讓經營更有特色，這也是校友的終身服務。

在今天的活動中，視障生輪番上台表演薩克斯風、歌唱及造型氣球等才藝。其中，高二生施承漢，因腦麻患有視障、肢障及語言等多重障礙，卻非常喜歡繪畫，國中時單親媽媽曾送他去才藝班學畫，受限經濟狀況，高一中斷，藉由台中啟明學校「希望課程」，他才得以重拾畫筆，今年特別將畫作「貓頭鷹母子」送給同濟會，表達感謝。

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