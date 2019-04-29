打造新北鴨川！三峽河整治工程防洪又親水

2019-04-29 12:57

〔記者邱書昱／新北報導〕經濟部水利署第十河川局今天舉行三峽河長福橋段環境改善工程開工典禮，水利署長賴建信與立法委員吳琪銘、在地議員、里長們到場動土。第十河川局局長曾鈞敏表示，工程分為二期，目標是改善祖師廟前的河川景觀，並架設可拆式臨時性防洪擋板，以及長福橋下廣場美化，預計第一期工程在2019年底完工。

過去三峽河潰堤曾發生奪走人命的憾事，但是拆除攔河堰後溪床乾涸，豐沛的河川美景不再，因此，吳琪銘多次邀集水利署、在地議員和里長共同商討對策，研擬出防洪暨親水設計。

計畫工程分為二階段進行，曾鈞敏說明，第一階段以防洪為主，架設臨時性防洪擋板，平常的外觀只有兩根柱子，每當颱風或豪雨警報時，才會將擋板裝設上，同時打造4處親水階梯及5處跌水工營造水域，另外，由於三峽地區污水管線尚未裝設，家庭廢水流入河川，因此設置生態曝氣溝，能夠將河川內的污水過濾避免異味飄散。

第二階段工程則是綠化植栽及環境美化，並將早期碼頭的意象融入河岸，曾鈞敏表示，第一階段工程費用約1億元，預計在2019年底完工，第二期費用則視6000萬元，將爭取2020年施作。

賴建信表示，觀光客前來三峽以後不再只有逛老街、祖師廟，也能夠到親水三峽河畔散步，工程採用臨時性防洪擋板，只有在颱風來臨前架設防止河水倒灌，平時可以保有河岸美景，這也是水利署近年推廣的工法。

吳琪銘也說，三峽具有豐富的歷史人文和生態，三峽河整治後能夠恢復過去波光粼粼的美景，媲美日本京都的鴨川，待工程完工後，民眾不需要擔心淹水，又能夠飽覽水岸美景。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/