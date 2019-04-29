音樂傳愛！德國走唱旅人Jonas為弱勢義賣

2019-04-29 12:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕愛不分國界！23歲的德籍音樂旅人Jonas來到台南山區，被玉井德蘭啟智中心內為了學習而努力不懈的院生們所感動，毅然將4來走唱世界期間的6首自創曲，製作環保CD義賣，協助募款。

Jonas高中畢業後，就帶著吉他，展開音樂旅人的生涯，搭便車、借宿，甚至睡在樹上或海邊，以最省的花費走唱世界，體驗不同的風土民情，迄今到過35國，去年抵達台灣。

德蘭主任楊美華在台東與Jona偶遇，被他勇闖天涯的故事所感動，邀請至玉井作客，為身心障礙、有特殊需求的孩子，以及社區長輩們表演，用音樂傳愛，幫助弱勢的院生。

Jonas在德蘭期間，看到服務人員的友善，還有院生們的努力，獲得了啟發，有感於走唱世界時，一直受到大家幫忙，快定用自己創作的音樂，協助募款，回饋台灣社會。

Jonas創作曲有《離別》、《深海居處》、《初生氣息》、《來自都市的他》，以及《破繭而出》上、下集、，是4年來的旅行體驗，將心中的平安與美好，分享給各界。

Jonas認為地球已受到嚴重污染，力倡環保，CD封套採用再生紙等材質，走簡約風，德蘭的大小朋友一起動手包裝，手工打造。

楊美華指出，大小學員來自山區，必須接送，加上社區訪視，每天路程超過200公里，所費不貲，募款將挹注交通經費，讓弱勢服務可以更落實。

楊美華說，只要捐給德蘭1000元就能獲贈CD，希望大家共襄盛舉，一起幫助弱勢，也感謝Jonas的愛心，可電洽06-5742219轉51。

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