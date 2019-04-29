夏威夷消費力 台灣人排全球第二 華航5/3起增班

2019-04-29 12:51

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣旅客赴夏威夷旅遊消費力驚人，排名全球第二，且停留天數持續增長、年齡層下降，市場潛力可期。目前兩地之間僅華航獨家飛航台北─檀香山（夏威夷）航線，並將於五月三日起增加每週第三班，可望帶動更多旅客造訪。

根據民航局統計，去年台北─檀香山（夏威夷）航線總載客數超過五萬人次，換算一年約有兩萬五千人次往返夏威夷。且根據夏威夷觀光局統計，台籍旅客消費力逐年成長，今年截至目前排名全球第二，平均每人消費二六八八元美金。

華航宣布，將從五月三日起新增每週五班機，使用A350-900新機型飛航，屆時將有每週三班直飛夏威夷，等於每月最多可以搭載四千名旅客前往。為慶祝增班，華航祭出優惠促銷，經濟艙來回含稅兩萬五百元起，更彈性安排旅程。

目前台灣僅華航獨家直飛夏威夷，二Ｏ一三年起開航，每週兩班，近兩年平均載客率均超過八成。業者分析，由於機位數量有限，旅客人次成長不多，隨華航增加每週第三班，滿載將增加三Ｏ六名旅客，可望帶動更多旅客前往夏威夷。

夏觀局表示，台人赴夏威夷旅遊的消費力驚人，去年單趟平均消費金額為美金二三三六元、全球排名第三，僅次於中國、紐澳；且平均停留天數達九點二天，相較過去三年增加一天，今年更預計成長為十天。

另根據統計，二Ｏ一五年造訪夏威夷的台籍旅客平均年齡近四十一歲，近年陸續下降至卅九歲，至去年更已下降到卅七歲，旅客年齡層持續下降，顯示夏威夷漸成為青壯年旅客心目中的旅遊勝地。

夏威夷觀光局駐台辦事處代表許正昌表示，夏威夷擁有絕美海景、潔白沙灘，是新婚蜜月首選，也是生態、樂活旅遊的熱門地點；近年積極推廣創新玩法，包括生態旅遊、文化旅遊，並介紹夏威夷最熱門的文青景點、多元活動，讓台灣旅客玩得更豐富。

夏觀局表示，將持續深耕台灣市場，繼2016年夏威夷水晶路跑、2018年夏威夷文化節，今年籌畫更多帶動雙邊觀光與文化交流的行銷活動，包括「Yoga with Aloha」瑜珈活動、呼拉舞快閃表演、7月第二屆夏威夷文化節等，展現夏威夷的多元熱情。

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