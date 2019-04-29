傳承1甲子、4代同心打拚…台南頒獎表揚這些攤商

2019-04-29 12:28

〔記者王涵平／台南報導〕文化古都台南的菜市場與民生、商業、文化息息相關，南市經發局頒發「終身奉獻獎」與「傳承獎」，感謝攤商多年來的奉獻與支持，也紀念台南傳統市場悠久的歷史。

「終身奉獻獎」頒發給20位攤商，皆是在市場經營超過一甲子的老攤商，陪伴在地人走過許多時光，「傳承獎」頒發給傳承4代的攤商，共有13攤。

經發局今介紹4星優良市集佳里中山市場的「蘇記麻糬」以及東菜市市場的「阿粉姨牛乳紅茶」。

蘇記麻糬曾獲得經濟部名攤評鑑3星，代代相傳的好手藝目前已傳承至第4代，第二代的老闆現年已高齡79歲，在市場奉獻數十個年頭。

蘇記麻糬的麻糬以純糯米為主要原料，搭配自製的黑芝麻與花生粉餡料，絕不添加防腐劑，當天沒吃完需要冷凍，解凍後還是軟Ｑ的麻糬，相當受到歡迎；發粿、油蔥粿、九層粿等古早味，更已成為老市場的品牌代表。

傳承獎「阿粉姨牛乳紅茶」在百年歷史的東菜市市場，營業至今將近70個年頭，陪伴許多臺南人的成長歷程。使用老牌的紅牛奶粉加上高品質的埔里阿薩姆紅茶茶葉，以過濾好的優質水熬煮，砂糖則是採用台糖特級砂糖，不另外加果糖，是道地的古早味，濃醇順口，奶味不會過重，營養滿分，許多在地鄉親都是喝這一味牛乳紅茶長大。

高齡八旬的阿粉姨，每天頭髮都吹得很漂亮，親力親為的燒水煮茶，親切的與客戶招呼，算是東菜市的活招牌，有「紅茶西施」的美名，招牌牛乳紅茶推出的紀念瓶，logo即是以阿粉姨的頭像為設計，相當有特色。

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