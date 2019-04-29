東海岸首次紀錄到珊瑚產卵 釋放精卵畫面壯觀

2019-04-29 11:32

［記者黃明堂／台東報導］東海岸首次紀錄到珊瑚產卵的過程！中央研究院生物多樣性珊瑚礁研究室在海委會海洋保育署的經費補助下，於4月25日進駐台東縣成功鎮，進行基翬海岸珊瑚礁群聚長期生態研究過去台灣對於珊瑚產卵的紀錄，拍攝到多種珊瑚釋放精卵束的生殖行為。

過去台灣有關珊瑚產卵的紀錄都集中在墾丁海域以及台灣海峽的澎湖群，而對於太平岸的花東海岸珊瑚礁ㄧ直沒有相關的記錄與觀察。

東海岸這項計畫主持人陳昭倫研究員與博士後郭兆揚博士於24 日夜間開始進行夜間水下潛水掉觀察紀錄，就觀測桌型軸孔、變異軸孔、變形表孔珊瑚、叢狀棘杯珊瑚、粗糙片棘珊瑚、實心角菊珊瑚等6種珊瑚行釋放精卵束的生殖行為。

26日再次下水發現更多和大量的珊瑚種類，包括叢狀棘杯珊瑚、紋柱珊瑚、皺摺繩紋珊瑚、大錐珊瑚、片腦紋珊瑚、中國腦紋珊瑚、密集迷紋珊瑚以及柔軟管孔珊瑚等8種大量釋放精卵束的壯觀景象。

曾參與2016年澳洲大白化調查的郭兆揚指出，此次在基翬海岸觀察到許多種類的珊瑚都還持續能夠進行珊瑚產卵的行為，除了證明台東海岸的珊瑚仍舊健康可以投入生殖，也期待這些卵能夠成功受精發育成小珊瑚再回添到東海岸各地的珊瑚礁區。

陳昭倫表示，此次在基翬的觀察是台灣東海岸珊瑚礁區首次紀錄到珊瑚產卵的科學資料，相當珍貴。基翬和東海岸珊瑚礁面臨許多大型開發案與沿岸的棲地破壞，是公部門必須要面對東海岸開發嚴峻的問題。

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