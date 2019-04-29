世界第一！13歲林芮安快手奪世界疊杯冠軍

2019-04-29 10:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣之光！年僅13歲的國中生林芮安28日挑戰「2019西班牙競技疊杯世界盃錦標賽」，與21國285名好手同場競技，林芮安先是眼明手快在13-14歲女生組「個人3-3-3」項目奪冠，因完成速度飆到全場不分齡組最高，再入選不分齡賽，結果以1.660秒再奪不分齡挑戰賽冠軍，等於是今年「最速女王」，一人鍍雙金為國爭光，「世界第一的台灣女孩」也讓國際好手眼睛一亮。

中華競技疊杯運動推廣協會指出，今年台灣共有包括林芮安與新竹女中學生侯薰雅、高雄科技大學學生薛郁瀠，與中華競技疊杯運動推廣協會A級教練蘇詩婷等4人組成台灣隊，年僅13歲的林芮安是團隊中年紀最小的選手。

協會祕書長黃怡蓁指出，林芮安先是挑戰13-14歲女生組個人3-3-3項目，要將3組各3個杯子的杯組疊成三角形再收合，林芮安先以1.660秒奪冠；比賽結束後，她除是該單項金牌外，大會更公佈她的成績是「個人3-3-3項目」最佳績，可以進入不分齡挑戰賽（SOC），由於年僅13歲，表現令全場驚豔。

黃怡蓁說，不分齡挑戰賽由大會前3快手角逐，結果林芮安在眾所矚目下，一口氣完成疊杯，再以1.660秒佳績奪下不分齡挑戰賽冠軍，成為該項「最速女王」，來自台灣的世界第一女孩，成為全場矚目焦點，消息傳回台灣，振奮台灣的疊杯界，選手及家長都相當感動。

中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳說，很開心聽到如此振奮人心的好消息，替選手感到開心，也在第一時間恭賀選手，更期待日後的推廣能孕育出更多優秀的選手，讓更多人能一圓踏上世界舞台的夢想。

黃怡蓁說，賽前林芮安媽媽表示，並未特別要求芮安一定要有非常優異的成績，僅希望她能從中獲取寶貴經驗，享受比賽中的過程，及增加國際視野，可能就是平常心，讓選手能克服大賽的壓力且發揮出平常的實力，一躍成為世界冠軍。

此外，協會指出，林芮安另與其餘3人的台灣隊另挑戰「團體計時接力3-6-3」項目，其中蘇詩婷賽前因腳扭傷，挑戰團體計時接力賽時因須跑場接手，為了團隊榮耀抱傷上場力搏全力以赴，最後也拿下銅牌佳績，十分不易；選手預計5月3日返國。

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