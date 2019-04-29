吃葉黃素護眼劑量愈高愈好？ 眼科醫師這麼說...

2019-04-29 07:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕許多人認為護眼要吃葉黃素，而且劑量愈高愈好，醫師指出，葉黃素目前研究僅證實對已發生的老年性黃斑部病變能減緩惡化，但無法預防，而且葉黃素從黃色、綠色蔬菜也能攝取，由於老年可能罹患卻不自知或吸收營養不足，是可以服用保健，但建議吃30毫克即可，多吃無益。

中國醫藥大學附設醫院眼科主任蔡宜佑指出，葉黃素可抗氧化，存於視網膜黃斑部，由於黃斑部常接受光線照射，會產生自由基而老化病變，葉黃素具有保護、抗氧化效果。

由於老年性黃斑部病變是民眾失明主因之一，美國食品衛生管理署（FDA）曾研究如何防止或預防老年性黃斑部病變的產生或惡化，透過食譜配方大量添加葉黃素做實驗，結果證僅能減緩惡化，但沒有預防效果。

現在葉黃素產品玲瑯滿目，外界賦予更多護眼功能，但其實葉黃素對乾眼症、老花眼、飛蚊症、眼睛疲勞、易流眼淚，是3C族要多吃護眼等，均無具體報告有功效，實際上大多是心理因素，而且年輕人不會有老年性黃斑部病變這個病，服用無太大必要性。

不過門診中也常見年輕人說，乾眼症點人工淚液沒改善，但吃了葉黃素就好了，蔡宜佑認為，心理作用也是治療方式，病人如果覺得服用有效果，要繼續吃也無妨。

也由於葉黃素僅證實能減緩老年性黃斑部病變的惡化，現在愈來多愈多人瞭解，健康食品廠商也額外添加很多配方，如魚油、桑椹子、蝦紅素等訴求加乘功能，但實際上深海魚油可能對乾眼症有一點效果，但像是玉米黃素（也是葉黃素）則不可能改善乾眼症。

蔡宜佑表示，正確眼睛保健之道，出門有太陽時應戴太陽眼鏡，減少陽光對黃斑部的傷害，使用手機、電腦、平板，每30分鐘就要休息，避免過度用眼造成眨眼頻率減少，引起眼睛疲勞、乾澀、乾眼症。

另外小朋友太早看手機、看太近，過早近視，容易高度近視，長大後容易出現黃斑部病變、視網膜剝離、白內障問題，應特別注意。

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