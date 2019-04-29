造謠誤導大眾！他酸廢核大遊行太陽能板裝假的 慘遭打臉

2019-04-29 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕2019年廢核大遊行昨（27）落幕，但綠黨今（28）發臉書指出，有人在網路上散布假消息，指活動是用柴油電非太陽能，並po出太陽能未組裝完的照片，以及活動當天並不存在的柴油發電機，質疑發文動機值得議論，批評「也許綠能真的不是他們的專業，遇到不懂的，也只能用造謠來誤導大眾。」

今年的廢核大遊行的主舞台、攤販皆以太陽能板供電，現場也規劃太陽能體驗展區，但有網友在PTT發文指出，太陽能板沒接電線，譏笑主辦單位原來是以無線傳輸處理太陽能電力。

綠黨今（28）發文回應，昨天是陰天，在沒有大太陽的情況下，主辦單位確實成功以太陽能供應整場活動，活動進入尾聲前，太陽能也一直在充電儲能狀態，並附上廢核活動太陽能負責人陳秉亨的澄清文。

陳秉亨指出，去年遊行時，環保團體向媒體清楚說明，決定實驗使用太陽能板供應「舞台」用電，但擁核人士彷彿看不懂中文新聞稿，拍了一張供應攤位的柴油發電機，稱太陽能電力供應舞台一說是假的，於是許多人前來放話酸環團。陳表示，「他們越酸，我就越努力改良。」

因此，今年他們克服技術困難，讓太陽能電力足以負荷主舞台、攤販的用電，但廠商先到台中替其他活動服務，「為了怕耽誤活動時間，我們先找義工把太陽能架設好，至於電線部分只能等工程師到場之後，才能接到安裝在他車上的逆變器。沒想到這樣也可以被黑。」

陳秉亨附上完工後有電線的太陽能板照片，並表示，「如果連這樣都可以造假到社群媒體發表，難保不會有特定立場的媒體接著操作，反正現在就是大街廣發假消息影響人，被抓包之後再小小道歉，但是已經有許多人受到影響了，被為了支持核電而造假資訊所騙。」

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