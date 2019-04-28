桃園管樂嘉年華好萌、好嗨！小小樂儀隊、歐巴…都來了

2019-04-28 22:07

〔記者李容萍／桃園報導〕「2019桃園管樂嘉年華」28日下午2時在中壢鬧區舉行「管樂踩街嘉年華」，集結多達16組的管樂與行進樂隊團隊，從桃園市立圖書館中壢分館沿著中壢區復興路步行至中央東路，透過嘹亮的樂音及活潑的樂旗舞隊為中壢鬧區注入活力，隊伍走過的地方，全場樂迷看的目不轉睛，並給予熱情的掌聲及喝采；下午4時30分在中正公園舉行的「管樂馬拉松」活動，分別由桃園在地學校樂團、姊妹縣市樂團及國內知名樂團帶來精采曲目。

踩街隊伍中，由桃園市在地陸軍專科學校軍樂隊率先踩著自信沉穩的步伐，演奏磅礡軍樂展現壯盛軍容出場，所展現軍校生的朝氣與活力，博得現場民眾熱烈掌聲與歡呼；來自新北的惠文領袖樂隊小小樂隊一出場，更是立即萌翻全場外，今年也邀請包括桃園姊妹市韓國龜尾市金烏工業高等學校管樂隊、馬來西亞巴卡杜瑞聖約翰軍銅樂隊一同參與演出，場邊不時傳出「歐巴來了」的驚呼聲。

管樂馬拉松則邀請日本千葉縣私立東海大學附屬浦安高等學校、韓國龜尾市金烏工業高等學校等姊妹市學校團隊，以及國立台灣交響樂團附設管樂團、國防部示範樂隊等國內專業管樂團，以及在桃園市音樂比賽榮獲佳績的中壢高中、陽明高中等桃園在地學校管樂團接連演出，展現國內外管樂交流的豐沛能量。

桃園市長鄭文燦出席活動表示，市府將持續舉辦管樂嘉年華活動，讓文化走入市民生活、使音樂成為城市的靈魂。他預告5月4日、5日晚間7時在中壢區中正公園將舉辦「桃園傑出管樂團」音樂會，分別由桃園交響管樂團、星空交響管樂團、汲音交響管樂團及春之聲管弦樂團等4組桃園在地團隊帶來不同風格的音樂曲目；5月11日下午4時在桃園區陽明運動公園，則有龍潭愛樂管弦樂團與朱宗慶打擊樂團合作演出「管樂vs打擊管樂主題秀」，同日晚間7時則是「磅礴軍樂夜」，由陸軍軍樂隊帶來震撼響徹雲霄的樂音，讓市民感受不同風格管樂的魅力。

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