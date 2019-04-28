4/28「兒童保護日」 家扶攜手藝人LuLu上街籲零兒虐

2019-04-28 23:26

〔記者蕭玗欣／台北報導〕多起虐童案接連發生，家扶基金會推動4月28日為「兒童保護日」，今年邁入第7年，今年特別號召「護童者聯盟」一起走上街頭，在全國各地舉辦24場活動，由藝人Lulu黃路梓茵擔任活動大使，今天在台北101 LOVE廣場前的快閃活動，以兒保體操、「快樂親子五步驟」盼帶動民眾響應，達到零兒虐的目標。

近年台灣社會傳出多起兒虐事件，根據家扶基金會統計，2018年新增1233名兒童少年保護個案、995戶家庭，其中以36.2%「不當管教」所佔的比例最高，其次為23.8%「身體虐待」、及19.1%「嚴重疏忽」，進一步分析有高達9成以上的施虐者是父母親；施虐因素以47.4%「教養問題」所佔比例最高，其次為31%「情緒行為問題」及24.3%「婚姻失調」。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示，父母在教養子女、或遇婚姻、事業、人際、家庭等問題，在無法調適壓力下，容易發洩情緒於較弱、無反抗能力的孩子身上。家扶推動親子快樂5步驟「不閉打小孩」多年，鼓勵大人在與孩子互動及相處時，透過不要生氣、閉上眼睛、『打』給家扶、擁抱小孩十秒鐘、與孩子大笑十聲等動作，立即提醒並緩和當下情緒，後續再與孩子理性互動，避免因失控而造成難以抹滅的傷害。

家扶基金會今年也特別邀請藝人Lulu黃路梓茵擔任兒保活動大使。Lulu表示，每次看到兒虐事件發生，都覺得好心痛，除了希望每個大人都要保護孩子外，提升孩子自我保護的能力，就能遠離不當對待，也希望孩童受虐當下能採取直接行動，成為保護自己的小英雄。

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