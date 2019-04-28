五一勞動節勞工同意出勤工資加倍 雇主違法最高可罰百萬

2019-04-28 18:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕五一「勞動節」是勞動基準法規定的應放假日，勞工局提醒，雇主應讓勞工休假，且工資照樣給付，如果雇主因為業務需求，經過徵得勞工同意在當日工作，工資應依法加倍發給，即除當日工資照給外，再加給一日正常工資，如果違法將開罰2萬至100萬元。

勞工局也說，每小時基本工資時薪自今年1月1日起已改為150元，雇主對於按時計薪勞工，如果時薪制勞工在5月1日勞動節出勤者，雇主應針對勞工出勤時數加倍給薪。

勞動節為勞動基準法第37條所定國定假日之一，如果勞動節適逢勞資雙方約定的休息日或例假日，雇主應再給予勞工補假1天。而勞工出勤日、休息日、例假及休假等事宜，應由勞雇雙方共同約定。

如果勞雇雙方事前約定將勞動節應放假那天與其他工作日對調實施，當天5月1日就成為一般出勤日，員工出勤則不生工資加給問題，惟事業單位應確實將實施調移的休假日讓勞工知悉，以免爭議。

勞工局長吳威志提醒，事業單位如果僱用月薪制或部分工時勞工，雖工作態樣不一，也要務必遵守休假日的法令規定，如果違反，依勞動基準法規定可處罰2至100萬元，事業單位或勞工如有勞動權益問題，可下載勞工局「勞動權益通App」查詢各項資訊，或上勞工局官網或來電查詢。

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