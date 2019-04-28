南投5萬外勞行蹤不明 園遊會宣導杜絕人口販運

2019-04-28 15:14

〔記者謝介裕／南投報導〕為了防制性剝削、勞力剝削、器官摘除等人口販運的不法行為，今日南投縣政府在縣民廣場舉辦「齊手杜絕人口販運園遊會」活動，透過一連串精彩表演節目及設置美食攤位、政令宣導攤位，傳達縣府的關懷與重視，讓外籍移工們度過健康又充實的星期假日。

該活動在廣靈民俗技藝團、李靜枝舞蹈團、元禎藝術舞蹈團、KD舞蹈團、原聲樂團等團體接力演出下揭開序幕，且民眾只要憑3張108年3至4月份發票，便可兌換1張面額100元的園遊券，當天所收的發票全數捐贈給華山基金會，以致民眾參與十分踴躍，尤其，美食區從泰式料理摩摩喳喳、青木瓜絲迄越南料理炸春捲、羅望子汁等等，更令大家吃的津津有味，也一解外籍移工的鄉愁﹗

南投縣副縣長陳正昇一開場便用泰文、印尼文、英文、越南語等各國問候語向現場民眾打招呼，獲得外籍移工們熱情的歡呼回應，會中也特別表揚優秀的看護工及廠工，感謝他們的辛勞與付出，讓社會大眾能看到他們活潑、友善、守法的一面，也提醒外籍移工如有生活上的需求及相關法令的疑問，都可洽詢縣府社會及勞動處。

內政部移民署南投服務站主任蔡崇富也表示，目前台灣的人口販運問題，主要為性剝削及勞力剝削最多，外勞來台後可能受到工作、雇主、同儕的影響逃逸，縣內目前合法外勞約70萬人，行蹤不明的約5萬人，中央上半年推行安家專案，逃逸外勞若主動出面自首，僅罰最低金額新台幣2000元，且免收留，還能縮短再次來台管制的期限，下半年則會修法加重處分，值得外籍移工們三思﹗

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