匿名長榮空服員控霸凌 工會澄清：絕無此事

2019-04-28 14:51

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員醞釀罷工，所屬的桃園市空服員職業工會即將於5月13日起發起罷工投票，但有匿名的長榮空服員爆料，因未加入工會而飽受霸凌所苦，執勤時被學姐刻意忽略、排擠，甚至候莫名「被電」，但只能默默承受欺負與淚水。

工會秘書長鄭雅菱今天出面澄清，絕無霸凌情事，工會為了有效爭取抗爭成果，當然希望有更多空服員加入，工會也在這3年間積極招生，絕無辱罵或利用職務限制非會員考績、升遷等，工會必須嚴正聲明澄清。

鄭雅菱提醒長榮資方，重大霸凌事件例如今年1月空服員遭胖老外要求幫脫褲子、幫擦屁股，以及另名空服員被懷疑拍攝成人影片而被約談、強迫簽下自白書等，才是主管應該正視的事件，而非根據網路匿名文章，立即用力抨擊工會，壓制行使團體協約法賦予工會行使團結權的法定權利。

這名空服員說，工會成立初期，幹部照三餐問候、了解不加入工會的原因，甚至有學姐劈頭就問「誰沒加入工會的」、「怎麼沒有加入工會」，關心成了變相施壓，有些人被問久了而感到厭煩，壓力也越來越大，就乾脆花錢消災加入工會。

她說，有同學回答不出來、或理由不被滿意，幹部就直接拿出申請表格要她填；若未繳會費，學姊就持續追繳、公布姓名，甚至「代墊」會費、日後要還錢。距離罷工投票的日子越來越近，不加入工會的人被稱為「長榮狗」、「寄生蟲」。

這名空服員直言，工會幹部排擠、酸言酸語、冷嘲熱諷、小動作不斷。她可以感受公司逐步改善組員工時與待遇，工會卻要求更多，且不斷煽動大家情緒，被迫加入工會的組員都很無奈，想退出卻又無法，因為一提出就會被追問原因。

她說，沒有加入工會的空服員，執勤時被學姐刻意忽略、排擠，甚至莫名被電，讓她感到痛苦，每次上班都好害怕，「是否只有離職才能解脫？」工會常說，組員待遇提升、所有人都會被提升，但憑什麼公司有獲利，空勤就拿盡好處？

她說，當初滿懷希望考進長榮，以這份工作為傲，也很喜歡這份工作。當工會對外大喊爭取權益的時候，對內部卻不斷霸凌同事。日前有國中生不堪同儕霸凌而跳樓，在職場中的學長姐制、小圈圈霸凌，也不比校園裡的霸凌來得簡單。

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