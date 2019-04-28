全國學生音樂賽 竹市勇奪19項全國第一

2019-04-28 14:12

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕長達1個月的「107學年度全國學生音樂比賽」北區團體賽及個人賽圓滿落幕，新竹市獲獎總成績再創新高，在團體項目及個人項目共囊括41項全國前三名，其中更有19項勇奪全國第一佳績。市長林智堅表達祝賀與肯定，感謝各校老師、家長及所有選手們的努力，讓新竹市的音樂方面表現再次躍上全國舞台。

教育處表示，107學年度全國學生音樂比賽，北區團體賽共10縣市約2萬3130人次，個人賽約2418人角逐冠軍寶座，新竹市以樂會友，個人項目派出83人，團體派出67隊約2523人，挑戰各縣市音樂團體及樂林高手。比賽成績亮眼，囊括41項全國前三名，其中勇奪團體12項目及個人7項全國第一；更榮獲34項特優及105項優等，獲獎總成績再創新高。

「孩子們的表現，讓我感到驕傲！」林智堅表示，感謝學校行政團隊、指導老師及家長的對音樂教育的付出，讓孩子們有這麼傑出的表現。市府積極推動「一校一樂團」就是希望竹市學子不僅能品音樂、更能融入音樂，讓音樂涵蘊充實生活之美。

教育處長李芳齡指出，市府推動音樂教育不遺餘力，新竹市46所國中、小已有「一校一個音樂社團」的規模，而本市學校團隊及學生在全國音樂比賽中屢創佳績，是對學校親師生最佳肯定與鼓勵，同時鼓勵所有學子持續精實躍進，期待明年全國學生音樂比賽再寫下一頁頁光榮歷史，為個人及新竹市締造更大榮耀。

教育處表示，107學年度竹市團體賽及個人賽榮獲全國第一的有：水源國小國樂合奏A組、培英國中管樂合奏B組、培英國中女聲合唱國中組、建華國中鋼琴五重奏A組、竹光國中行進管樂70人以下、建功高中銅管五重奏B組、新竹高中口琴合奏高中職組、國立科學工業園區實驗高中弦樂四重奏B組、清華大學銅管五重奏A組、國立科學工業園區實驗高中木管五重奏B組、國立科學工業園區實驗高中混聲合唱高中職組、新竹高中男聲合唱高中職組。

個人賽全國第一：龍山國小曾意甯柳葉琴獨奏國小B組、三民國小王楷元揚琴獨奏國小B組、國立新竹高工薛致柔長笛獨奏高中職B組、國立清華大學郭俐妏直笛獨奏大專A組、國立清華大學兵承霖木琴獨奏大專組、國立清華大學何芸馨長笛獨奏大專B組、國立清華大學呂仁智小號獨奏大專組。

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