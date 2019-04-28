傻志工用心愛家鄉 林邊真水幸福學苑慶週年

2019-04-28 12:55

〔記者葉永騫／林邊報導〕集合一群傻志工，出錢、出力在林邊鄉社區教導健康、音樂、為孩童上課，要讓社區更和諧、快樂，林邊真水幸福學苑今天喜迎成立週年，上百位學員快樂參與。

崇義文教基金會所屬的林邊真水幸福學苑今天在林邊鄉中山路慶祝成立週年，現場有古箏、二胡、管樂團表演，還有推拿、拔罐、西醫咨詢、平甩功教學、咖啡品嘗及精油製作等，展現學習成果，鼓勵社區居民吸收新知識，重視健康和心靈的學習。

林邊真水幸福學苑長歐木竹表示，學苑教學以健康、教育、才藝為3大主軸，開設讀書會、身心靈健康班、經典故事班、音樂才藝班等各種課程，讓社區居民能夠學習二胡等音樂、學童可以讀四書五經、弟子規，並且追求心靈的平靜、教導如何活的健康，參與的志工有老師、民代、各行各業的人，有錢出錢、有力出力，推動社區向上及向善的力量，1年來已經有數百位社區居民和學童來上過課，成果慢慢的顯現，希望從點而面，讓社會更加的祥和，他也歡迎更多的志工一起來加入服務行列，做個快樂的傻瓜。

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