水價會漲嗎？魏明谷上任台水滿月直播說…

2019-04-28 12:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕油價接連上揚，不少民眾擔心，民生用水會不會跟進，自來水公司董事長魏明谷，今在臉書直播其工作滿月的心得，他掛保證不僅不調漲水價，更要讓水公司賺錢，創造高營收，提高員工的福利和薪水。

前彰化縣長魏明谷今在臉書直播假日在家吃早餐的畫面，有燒餅油條、饅頭、清粥、水煮蛋、豆漿、米漿等等，菜色豐富。

他邊吃邊聊工作心得說，接任台水主要目的，就是要降低水公司的漏水率，減少台水損失，維持穩定供水和提高自來水品質，讓大家能夠喝到乾淨的水源，喝出健康、活得長壽。

魏明谷表示，他花了2週時間視察全台各地管理處，藉此認識新的工作團隊，了解當地自來水的業務，同時向員工表達經營理念，既要創造營收，更要提高員工的福利。

他說，雨水是水公司的錢庫，「遇水則發」、「水來運轉」，雨量充足水公司就會賺錢，水公司不會提高水價，只要老天多降雨、水公司減少漏水率，水公司有源源不絕的水源可賣，能賣水就有收入，員工的薪水畢竟不是來自政府預算，從公司營收支付，營收高就能提高員工的薪水。

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