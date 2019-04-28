響應人道救援 屏東14高校逾400生挑戰飢餓

2019-04-28 11:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣世界展望會飢餓三十人道救援行動30週年，屏東地區高中職學子繼去年7校聯合響應自辦飢餓體驗營隊後，今年更擴大至屏東14所高校共同舉辦，444位學子今天（28日）齊聚國立屏東高工禮堂，挑戰12小時飢餓，並將節省下來的餐費共4萬4400元捐出，幫助急難、困苦、飢餓中的兒童及家庭遠離生存威脅。

參加學校包括屏東高工、潮州高中、屏東高中、屏東女中、屏榮高中、陸興高中、大同高中、枋寮高中、枋寮高中、來義高中、美和高中、屏北高中、內埔農工、佳冬高農共14所高中職校，期待透過飢餓體驗呼籲大眾，響應台灣世界展望會人道救援行動。

連續2年參與高校飢餓體驗的屏東高工學生李佩欣表示，平日有在關心國際議題，像最近的斯里蘭卡恐怖攻擊、敘利亞內戰等國際事件，她參與飢餓三十活動，就是希望除了關心還能以自身實際行動幫助國際上的弱勢。

台灣世界展望會南區辦事處主任林惠君表示，今年是飢餓三十30周年，很感動屏東14校師生的熱烈響應、支持人道關懷及救援行動，更謝謝每一位捐款人與世界展望會一同進入最危險的國家、最危急的地區，幫助無數在天災中徬徨無助、在戰火中孤立無援、在糧荒中呼喊救命、在急難中等待曙光的兒童、家庭與人群。這30年的救援歷史，因著大家的愛心捐款、投入參與，一起打造了這關乎無數兒童、家庭的生命奇蹟與希望之路，更讓台灣之愛在世界發光。

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