桃機出場車道6車連環撞！遊覽車玻璃碎裂、小黃擠壓變形

2019-04-28 10:08

〔記者姚介修／桃園機場報導〕今天早上桃園機場出場車道靠華航諾富特飯店，發生6台車輛擦撞的連環車禍，目前交通已經恢復。

桃園國際機場出場道往國道2號方向今天上午發生遊覽車與計程車、自小客車連環追撞意外，其中計程車車體嚴重凹陷，所幸無人傷亡，車禍意外造成出機場方向車流嚴重回堵，但並未影響到前往機場的搭機旅客。

國道公路警察局上午6時15分左右接獲車禍報案後，通知航警局處理，車禍地點發生在桃園機場連接國道2號的出場道接近華航諾富特飯店的涵洞。

由於該路段屬於航警局管轄，立即通知航警局派員處理，警方6點20分趕到現場發現，現場有遊覽車、計程車及自小客車等6部車輛追撞，遊覽車擋風玻璃碎裂，數輛事故自小客車引擎蓋嚴重擠壓受損，其中被卡在中間的計程車車體嚴重變形，現場遍地都是車身零件，所幸無人傷亡。

警方初步研判，事故原因有可能是遊覽車行駛速度極快，未保持安全距離，加上該路段彎道較大，以致撞擊前方5輛車，造成連環車禍意外，至少有6輛車體受到損傷，另外，後方也有兩起零星小擦撞意外；至於是否有其他車輛受到波及，確切發生主因為何，仍待進一步調查車禍原因。

車禍發生地點為桃園機場通國道2號的必經之路，造成該路段大塞車，不過，未影響到前往機場搭機出國的旅客，警方清理現場空出一線車道，讓車流緩緩通過，整起車禍現場在7時40分排除狀況。

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