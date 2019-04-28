成「裙」結隊！板中男師長穿百褶裙破性別刻板印象

2019-04-28 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕板橋高中師長穿裙響應學生會發起的「板中男裙—裙聚效應」活動，在臉書上引起網友熱烈迴響，更有許多校友跳出來回應，「我板中，我驕傲」。

板橋高中林姓教師26日在臉書po出一張大合照，只見板中數名男主任、男教官和男老師穿起深藍百褶裙，參與板中學生會發起的「板中男裙—裙聚效應」活動，拍攝宣傳片。

內文指出，板中學生會在5月6日至11日校慶週期間舉辦「男裙」活動，讓內心很想穿裙子的男孩可以自在穿裙；同時也邀請不想穿裙，但願意陪伴想穿裙同學的男孩，一起穿上裙子。

林老師表示，「很驕傲板中有一群性別友善教師，也很驕傲有這麼具創意、執行力和溫暖的學生會。」不論學生的性別、性別氣質、性傾向如何，「老師們都一樣愛你，大家也要好好疼愛自己。」

文章指出，裙子只是衣裝的其中一種，不應受性別侷限，任何性別都有穿裙子的權利。男生穿裙子打破性別框架，身體力行性別平等，也讓大家更懂得尊重每個獨特的人，「打破性別刻板，尊重性別氣質差異，讓我們一起成裙結隊！」

林老師補充，校慶週過了之後，男學生可以選擇繼續穿裙子，板中校服沒有針對性別做規定，有校友也留言證實，「女生還可以從開學到畢業都不穿裙」。

「男裙」活動最初由高一學生提出，去年在班內試辦一週，效果很好，引起迴響。今年由學生會主辦，並將活動範疇擴展到全校。林老師表示，拍攝影片宣傳方式是學生們的構想，老師們也感到非常開心。

這項活動得到許多網友的讚賞和認同，「好棒好溫暖的活動」、「板中生很棒，很有想法」、「我以我的板中為榮，太驕傲了」、「給板中的師長們一個掌聲」、「你們好好看」、「受西方時尚的影響，裙子才被賦予了性別的形象，男兒穿裙其實是很正常的；尤其是赤道熱帶的地方，以我們的氣候，應該也是個男兒穿裙的國家。即使是現代，我在印尼還是可以看到中老年男子穿條布啊！」

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