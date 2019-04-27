脊髓損傷者殘而不廢 輪椅舞、打太鼓樣樣來

2019-04-27 21:09

〔記者楊綿傑／台北報導〕為讓社會大眾更加重視脊髓損傷患者，脊髓損傷潛能發展中心今天在台北花博園區舉辦「讓生命發光」愛心園遊會，除了讓慈善團體能夠在現場擺攤義賣，也邀請脊髓損傷者帶來輪椅舞及太鼓表演，展現殘而不廢的堅毅精神，也為更多脊損者募集重建生活款項。

愛心園遊會由林堉琪先生紀念基金會、宏國德霖科技大學與脊損中心共同主辦，集結了百餘個義賣攤位，前立法院長王金平也現身會場給脊損者打氣。而每年園遊會，全國各地的脊髓損傷者都會熱情參與，中心歷屆畢業的學長姐們也都會回來看望學弟妹們，同時分享自己的經驗與資源，協助學弟妹能有更好的發展。

脊髓損傷潛能發展中心說，脊髓損傷大多是因為後天的意外或病變傷及脊髓，導致下半身癱瘓，9成以上的傷友必須終身倚靠輪椅生活，連翻身、穿衣等生活瑣事都必須重新學習。而中心採用同儕訓練方式，所有訓練老師都與學員同樣是傷友，用自己親身經歷來引導新進傷友改善生活品質，從生理與心靈各面向給與傷友所需的指導與協助。

脊髓損傷潛能發展中心也說，目前國內每年仍持續增加1000多名脊髓損傷案例，脊損中心服務的擴充需求孔急。而舉辦大型園遊會不只是向社會大眾募款，以維持各項訓練課程、資源提供的龐大支出，也同時展現脊損者堅強精神及訓練成果，如同脊損者雖然坐著輪椅，但一樣能跳舞與打太鼓。

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