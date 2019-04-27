高中搭火車逃票一整年 43年後男子回台鐵補票

2019-04-27 17:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕終於可以放下心中的大石頭！一名6旬男子今日前往台鐵員林站表示要補票，補的是43年前員林到永靖的一整年的火車票，但年代久遠，讓車站人員一時不知所措！男子表示，高中在彰化讀書，為幫家裡省錢，買票只到員林，雖然從未被抓到，心中卻耿耿於懷，決定來補票，經換算現今差價，補票約3000元，心中不再感到不安了。

台鐵員林火車站站長張武宋特別將這起隔43年來補票的過程貼文在「台鐵員林站」臉書粉絲團，表示「上午11時15分有一男性旅客因於民國65～66年間因短買員林到永靖車票，雖然經過40餘年仍無法釋懷，於今日提出勇氣到員林站長室認錯道歉並拿出3000元補票。」

張武宋指出，這名補票男子約60歲，對談謙遜有理，應是事業有成人物，今日上午他到車站後先找站務員，表示要補40多年前的車票錢，由於年代久遠，站務員一時無法處理，因此將他帶來站長室，男子向他表示，民國65年至66年就讀高三，每日搭火車從永靖到彰化讀書，因為當時家裡經濟狀況不好，想幫家裡省錢，於是通勤月票只買彰化到員林，未買足到下一站永靖3.4公里的票價，雖然畢業多年，但對逃票行為一直過意不去，希望來補票，彌補過去。

到底要補多少錢？張武宋說，43年前票價已難以考查，且月票會更便宜，只能用現在票價差額來計算，一趟是6元，來回是12元，扣除學生每年寒暑假3個月與週休2日，每個月通勤22天，因此約2千3百元。

張武宋表示，男子聽完補票金額後要求以10個月計算，還詢問如何算利息？他笑說「免啦！」也向他表示，43年前票價比現在便宜更多，補票可能不到1000元，最後男子仍掏出3000元補票，並開心表示：「終於可以放下心中大石頭」。

張武宋也說，從2010年到員林站服務後，主動回來補票價的有5位，曾有父親拿身障兒子的證明買票，事後過意不去前來補票，希望這些個案讓人相信，這社會上仍有許多良善。

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