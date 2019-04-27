中科舉辦2020FRC國際區域賽 與美國FIRST簽備忘錄

2019-04-27 21:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中科管理局與美國非營利性組織FIRST共同合作，即將在台灣舉辦2020年FRC機器人國際區域賽；中科管理局長陳銘煌到底待律訪問，26日與美國FIRST總裁Donald E. Bossi簽署備忘錄，共同促成2020年在中科舉辦FRC機器人國際區域賽。

中科管理局長陳銘煌率主任秘書林梅綉等團隊到底特律觀摩FRC總決賽，今年FRC底特律會場，總計有來自14個國家、408支隊伍參與總決賽，會場中擠進逾1萬200人參與盛會。

中科管理局長陳銘煌先與FIRST總部完成簽署備忘錄，由FIRST總裁Donald E. Bossi親自陪同到FRC會場，實際導覽、解說機器人競賽規則，也充分體驗年輕學子投入機器人競賽的熱情與勇於挑戰的精神。

陳銘煌到參與總決賽的台灣隊伍攤位上加油打氣，包括進入FRC總決賽的台北美國學校、麗山高中、內壢高中、南港高工、瑞祥高中及恆毅中學等6所高中職，致贈加菜金，期待再創佳績。

同時，中科管理局引薦我國全球知名電動工具齒輪箱製造廠商祥儀企業公司，與FIRST機器人大賽的主要贊助商AndyMark,Inc.媒合，祥儀企業公司蔡明翰副總也特別到底特律FRC總決賽現場，與美國機器人領域主要供應商之一AndyMark,Inc.簽署合作意願書。

陳銘煌說，希望藉由2020年在中科舉辦FRC機器人國際區域賽，讓更多的國內高中職學校選手免於舟車勞頓即能投入這項賽事，在台灣就可以體驗到世界級的場地規格與氣氛，不只培養學生在科學、技術、工程和數學（STEM）的能力，更讓學生在比賽過程中體驗國內外團隊合作的交流經驗，共同促進學生在科技領域的發展。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/