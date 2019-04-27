醫者從政典範 羅東博愛醫院創辦人許文政獲頒總統褒揚令

2019-04-27 19:43

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕醫療財團法人羅許基金會、羅東博愛醫院創辦人許文政於3日辭世，享壽95歲。許文政生前除了致力於地方醫療和公衛志業，更為了提升全民醫療水準，從政投身公共事務。今日的告別追思會上，許文政獲頒授總統褒揚令，讚揚他是「醫者從政之典範」。

許文政家屬今早在羅許基金會舉行家奠，同時衛福部常務次長薛瑞元也代表總統蔡英文頒授褒揚令，表彰許文政視病猶親、襟懷悲憫的行誼以及對醫療、公益的投入與貢獻。

許文政13歲即隻身赴日求學，奠定優秀醫學基礎，時逢二戰返台，在台大醫學系深造學業，學成後回歸家鄉宜蘭，1953年創辦羅東博愛醫院。羅東博愛醫院指出，許文政奉獻醫療及社福等公共志業66年不輟，生前仍惦念提升宜蘭醫療水準，生於蘭陽、眷注蘭陽亦葬於蘭陽。

羅東博愛醫院說，許文政鍾愛宜蘭鄉土，曾自述一生的夢就是要讓宜蘭縣民能放心在地就醫，而人生中最在意的是，「自己到底能為故鄉、為這片土地做什麼」。許文政認為，經由不斷推升羅東博愛醫院的醫療品質和能量，讓博愛醫院成為宜蘭人的醫院，是一生最大的安慰也是奮鬥的目標。

羅東博愛醫院指出，獲頒總統褒揚令為羅東博愛醫院創辦人許文政一生謝幕畫下圓滿句點，家屬謙稱，之所以能得到社會各界無數的尊崇與肯定，不僅僅是許文政個人的風采，更是所有的博愛人這65年來的支持與努力，共同創造了榮耀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/