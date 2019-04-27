嘉市雲霄古道遭亂倒10箱雜物 社區怒報警抓人

2019-04-27 16:51

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市早期古諸羅建城時，作為進出北城門和東城門的雲霄古道，昨天下午近1點遭不明人士偷倒約10箱的衣物、雜物，還堆置於雲霄古道入口處，林森里長王廣禮得知氣得報警，警方正過濾監視錄影畫面追查涉案人等；市環保局廢棄物管理科長李睿峰說，如民眾涉及亂丟垃圾、傾倒廢棄物經查證屬實，將依違反廢棄物清理法，可處1200元以上6000元以下罰款。

雲霄古道自安和街197巷經和平路、共和路165巷，總長450公尺，清治時期為嘉縣梅山、竹崎跟民雄的民眾往返諸羅城要道，現在除是林森里、內安雲霄社區居民使用的公共空間，農曆春節、元宵節，社區還張燈結綵舉辦巷弄創意燈會，吸引外地遊客到訪。

王廣禮說，根據監視錄影畫面、目擊的住戶說詞，昨下午近1點，有3人自一台貨車上搬了衣服、雜物堆放在古道的公布欄旁，如只是暫時放置，應告知里長、附近住戶，這樣亂丟垃圾還不通知環保局清潔隊清理，真的很可惡。

李睿峰說，常有民眾以為將垃圾丟在路邊，或者亂丟菸蒂、廢棄物都沒人看到，其實除在常被亂丟垃圾的髒亂點設有監視錄影器，去年起還有公務車「埋伏攝影」，依車牌追人、依法裁罰。

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