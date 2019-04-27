1人限2件硬要帶6件！ 夫婦拒託運還開嗆台鐵列車長

2019-04-27 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕出門帶行李是常有的事，台鐵原本規定每位乘客限帶2件行李，但一直以來都寬鬆執法，僅以不妨礙其他旅客為原則。日前卻有影片爆料，指出1對夫婦帶了6件大型行李上車，車長認為應該託運，但乘客不願意配合，更財大氣粗地嗆「你要錢我給你嘛」。

Facebook粉絲專頁「台灣便當管理局-附屬鐵路部」昨天（26日）下午上傳1段影片，影片中可以看到這名男子不斷叫囂，疑似是因為攜帶行李過多的問題和列車長起了衝突。列車長一再表示「我已經請車站人員來幫你」、「請不要妨礙我工作」，但該旅客卻不滿，表示「你要錢我給你嘛」、「你現在要把我趕下車嗎」、「你坐這裡我們叫乘客來評評理」，而一旁的妻子也附和「你不要再給他氣了」、「車站人員說可以的啊」。

「台灣便當管理局-附屬鐵路部」指出，這對夫婦上車時一共帶了6件行李，不但都是行李箱大小，還有部分行李塞在其他乘客座椅後面，明顯不符合乘客規章的規定。列車長發現後要求託運，但2名旅客不滿，指稱車站人員已經讓他們上車，怎麼現在才提出。車長為了不耽誤列車時間，於是先行開車。沒想到列車出發後，該男子還要妻子找列車長來「訓話」，說自己被她氣到高血壓。

影片中可以看到，列車長來到2人座位旁之後，表示自己已經幫男子叫救護車，問他要不要上車？但該男子又揮揮手說「不要」，只是一直碎碎唸，還要車長「坐在這裡給乘客評評理」，讓網友大罵根本是浪費資源、倚老賣老的「鯛民」。

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