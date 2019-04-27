台灣首場航海王運動會 動漫主角領跑闖關「要成為海賊王！」

2019-04-27 10:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕全球超高人氣的知名動漫航海王，首度授權在台灣舉辦首場2019 ONE PIECESPORT 航海王運動會」，吸引上千位海賊迷從各地到恆春半島參與盛事，許多粉絲特別Cosplay航海王喜愛的角色，還「重裝」路跑闖關，形成拍照打卡比跑步還多的逗趣狀況。

包括「航海王」主角魯夫、索隆、喬巴，以及黃猿、鷹眼、布魯克等特殊角色，一早就有動漫迷就Cosplay出現在運動會路跑現場，又唱又跳的可愛模樣，搭配八米高氣墊千陽號，吸引參與民眾瘋狂爭相合照，黃猿、鷹眼等角色更是一路跟著民眾闖關，讓民眾有置身動漫現場的感受。

主辦單位岳特有限公司執行長黃唯表示，首場活動特別挑選符合「航海」風光的恆春半島，在海生館場地協助下，融合航海王故事夏波帝諸島的劇情背景，推出百米滑水道及泡泡關卡於活動路線中，希望位恆春半島低迷觀光帶來不一樣的刺激。

為了讓「航海王」熱度持續，主辦單位在海生館打造全台首間為期3個月的快閃店，館內除了大型主角公仔能拍照留念，除了許多全台首發紀念品，還有海量的航海王相關周邊小物，以及全台首家的航海王雞蛋糕，為恆春半島創造「航海王」商機。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/