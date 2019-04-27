南投新泰宜醫院停業案外案 HPV疫苗須退費

2019-04-27 08:28

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉新泰宜婦幼醫院自24日起，因「員工集體不到班」而暫停營運，且無法提供醫療服務，導致已預付自費接種人類乳突病毒（HPV）疫苗的民眾，也面臨求償無門的窘境，引發衛生局正視，並主動與該院相關主管協商後，院方才同意退費，進而達到平息民怨的目的。

新泰宜婦幼醫院因爆發上億元財務危機，全院包括醫護人員在內34名員工，也被積欠約2個月薪資，員工不想一直做白工，遂於24日起展開「集體不到班」行動，以捍衛本身應有的權益，讓資方能儘速償還積欠他們的薪資，怎料，意外揭露出院方積欠民眾疫苗費的案外案。

南投縣衛生局長黃昭郎指出，經該局深入了解後，總共有13位民眾向新泰宜婦幼醫院申請自費接種人類乳突病毒的疫苗，且已預付每劑5000元的款項給該醫院，如此具有健康防癌觀念的非公費疫苗對象，不該讓其吃虧，遂主動介入協調，如今院方願意退費，也算是給予民眾有個公平、合理的交代。

衛生局說，子宮頸癌是1種發展相當緩慢的癌症，且絕大多數婦女是經由性行為感染人類乳突病毒，不過，原位癌治癒率可達100％，因此，縣內公費人類乳突病毒疫苗施打，以往侷限於低收入戶及原住民的國一女學生，如今年輕族群性觀念較開放，使得子宮頸癌罹患率有日益增加之勢，衛生局遂於今年2月起擴及全縣2000多位的國一女學生，接種的疫苗類型是「二價」人類乳突病毒疫苗，9至14歲女性須接種兩劑、15歲以上則須接種3劑。

新泰宜婦幼醫院自費疫苗退費區分2個時段，上班時間（上午8時至下午5時前）可電洽049-2227787分機1002劉小姐；下午5時至晚上9時可電洽049-2235279廖主任，該院尚未完成第2劑及第3劑疫苗接種的民眾，也將由醫院填寫轉介單協助就近轉介至衛福部南投醫院完成後續施打。

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