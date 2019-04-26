黃俊雄「雲州大儒俠」果真厲害 新港公園停車場爆滿

2019-04-26 22:57

〔記者蔡宗勳／新港報導〕國寶級掌中戲大師黃俊雄魅力果真厲害，今天晚上應「王詹樣公益信託」之邀到嘉義縣新港公園停車場公演，現場人山人海，觀眾們隨著高潮迭起的劇情，時而驚呼時而驚歎，氣氛熱烈。

「王詹樣公益信託」是台塑企業創辦人王永在為紀念及追思母親，延續回饋社會美德，於2006年以個人名義捐助成立，以「取之於社會、用之於社會」理念，致力於教育、醫療、社會福利、體育發展等社會公益事業，並邀請歌仔戲、傳統偶戲以及現代兒童劇等團體下鄉表演。

今年特別邀請由黃俊雄領銜的「真五洲掌中劇團」嘉義縣新港鄉演出，這已經是王詹樣公益信託連續第9年贊助劇團在新港鄉演出。

新港鄉長林茂盛演出前致詞時，除感謝王詹樣公益信託長期贊助邀請台灣本土傳統藝術表演團隊演出，也由衷感激台塑企業長期對新港的關懷和付出。

今天演出劇目為大家耳熟能詳的「雲州大儒俠」，這是黃俊雄所自創，已成為台灣電視布袋戲經典作品，高齡87歲的黃俊雄大師親自登台演出時，出神入化操偶技巧與扣人心弦口白，獲觀眾滿堂采，反應熱烈。

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