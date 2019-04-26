東安古橋護欄別拆！ 公民自辦公聽會成功守住

2019-04-26 22:03

〔記者黃美珠／關西報導〕關西鎮公所原定最快本月底發包，要把有安全疑慮的縣定古蹟東安古橋護欄拆除重建，關西鎮環境守護協會和鄉土文化協會反對，今天直接在古橋下邀請縣府文化局、公所、古蹟修復建築師等一起召開公聽會。最後大家達成以「拆解」代替「拆除」，爭取保留最多古橋護欄原形、貌以及工法的共識，並請公所以這個共識為前提，重提護欄修復案送交新竹縣古蹟歷史建築審議委員會審查，等於把原來已經確定的施工版本給廢了！

關西鎮長劉德樑說，他尊重縣府文化局的指示。這個工作就像是「順了姑意逆了嫂意」般，有鄉親要的是安全，有人要原來的古蹟樣貌。而本案是前鎮長吳發仁任內所規劃的，他只是接手負責執行，400萬的計畫工程款都是用鎮庫支應，辦理保留沒有問題。

這場公聽會除了公所和負責規劃的工程顧問公司，包含新竹縣政府文化局副局長周秋堯在內，共有3名建築師與會，3人的見解呈現英雄所見略同的狀況。

專長古蹟修復的建築師林志成說，做古蹟修復，視覺都是放在考量的第一位，所以他建議在東安古橋護欄後方，用3公分的間距，施作1公尺高、直徑1.9公分的鋼筋，這樣視覺美感不會被破壞，又能預防人掉落橋下的意外，而這1.9公分是歐洲在做古蹟修復時所常用的尺寸。

建築師施忠賢是文化部文資局古蹟修復工程督導。他直言，東安古橋護欄會引發爭議，癥結就在原來的規劃不像「仿作」，而仿作是指做出來的像原來的一樣、新的看起來像舊的一樣。

他建議要修護欄，要依鋼筋鏽蝕和混凝土剝落、損壞的層級來修。他現勘發現護欄本身的強度仍在，依損壞的程度來做不同層級的修復，而不是全部拆除重建，大家的反彈就不會那麼大。

東安里長陳盛德說，古橋護欄確實太低有安全疑慮，但他也不贊成打掉重建。他還建議東安古橋和新橋的護欄，能否顏色、高低呈現一致性比較美。

東山里長吳成崇說，作為里長是要保護鄉親的生命財產安全。古橋護欄是否應該拆掉？這由專家研究，當然最好能不拆又能達到保護民眾來往的安全。

負責規劃的工程顧問公司代表說，他們原始的規劃並沒有說一定要打掉護欄重建，一切是依據文資審議委員會的要求，才把護欄分成上、下2段處理，下面的仿製原護欄，上面的以輕量化為原則。

但即便是這樣他們也沒有要真正的打掉護欄，反而保留橋柱的鋼筋甚至計畫加綁，未來他們會持續配合文資審議委員會的決議辦理。

但工程顧問公司也質疑林志成的「1.9公分」鋼筋在安全上的作用不大，除非未來只准人或是自行車行走東安古橋。

文化局副局長周秋堯說，所有人都希望在某種程度下能保留最多古橋護欄的原形、貌以及工法，如果結構安全無法獲得配合，其實是可以有其他替代方案像是：規劃人行道、調整車子動線等，配套透過交通的手段滿足安全的需求的。

他也強調，古蹟修復不會一個態樣全部照做！古蹟修復時都會強調保存最優先，有的只是檢修，有的是部分檢修、部分抽換，再來才是仿作。

文化局在意的是，前述得經過很嚴密的拆解過程，才會知道哪一段需要被仿作？哪裡用抽換？而抽換的模式又非常多。原則上，文化局希望在安全能被解決，有其他替代方案可輔助下，能維持住東安古橋最原來的古樸之美。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/