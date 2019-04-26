台北東區商圈人潮衰退 專家學者建議提供哺乳室、專屬APP

2019-04-26 21:29

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市東區商圈空屋潮蔓延，引起各界對商圈人潮衰退的關注，台北市政府舉辦商圈發展論壇，會中拋出設計專屬APP、環境美化、改善硬體、建設商圈資料庫等議題，盼挽救商圈人潮，世新大學觀光學系專任副教授陳墀吉認為，民眾會重視友善便利的購物環境，例如西門町商家提供哺乳室、吸菸室，頗受民眾好評，其他商圈可參考。

台北市政府今天召開「台北共好-2019台北市商圈發展與創新論壇」，共200名專家、學者、商圈代表、店家、民眾共同參與，討論對商圈發展的看法。陳墀吉指出，商圈忠誠度建立在消費者與經營者的互動關係，民眾會重視友善便利的購物環境，以西門町為例，商家提供哺乳室、吸菸室、幫忙叫計程車，讓民眾感到方便窩心，自然會增加前往的動力。

針對東區沒落議題，不少專家提出看法，戴德梁行董事總經理顏炳立認為，東區部份區域到了晚上黑壓壓，認為照明不佳成為商圈發展阻礙，市府應加強照明，「燈要亮、人要在、店面要開著，才能吸引消費者」。顏炳立指出，他認為東區店面應集合公開標租，才能防止天價租金，東區目前的空屋現況，房東必須要進行經驗值修正。

仲量聯行董事總經理趙正義指出，可將東區打造成購物城，推出專屬APP、建立商圈資料庫，並設置商圈自治會，將科技融入商圈，一定對商圈發展有幫助。

台北市長柯文哲表示，將會整合各局處的現有資源，輔佐店家整併虛實通路，建構舒適友善的環境，讓消費者擁有更良好的商圈購物體驗，使台北商圈有魅力新風貌。

產發局長林崇傑表示，將以「一個再定位，三個主策略」作為輔導方針，凝聚地方共識，並透過強化主題空間、活絡捷運地下街及規劃人行系統等振興行動，協助商圈體質改善，再造東區新活力。

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