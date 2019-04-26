部落頭香！仁愛鄉互助、新生村明年納入水利會灌區

2019-04-26 22:07

〔記者佟振國／南投報導〕全國原鄉部落第一！南投縣仁愛鄉互助、新生村以生產「川中米」聞名，但部落在水利會灌區外，排灌設施改善、災修均無法及時到位，影響農業生產，農委會與南投農田水利會則是協助兩村自明年起正式納入灌區，也是全國第一個納入水利會灌區的純原鄉部落。

仁愛鄉互助、新生村位處北港溪上游，擁有純淨水質及平坦肥沃土壤，是全鄉唯一能大面積栽種稻米的部落，以出產「川中米」聞名，但部落長期不屬於南投水利會灌區，灌排設施無法逐年更新改善，部落水圳取水口及溝渠、管線又在多災害山區，常因颱風、豪雨坍方阻斷供水，稻米與其他作物無水灌溉，不利生長，農民甚至無法收成。

經地方及中央民代爭取，農委會計劃自109年起正式將互助村清流、中原部落，以及新生村眉原部落納入南投水利會灌區，3個部落灌溉面積合計達121公頃，除了稻米，還有部落積極推廣的「三酸產業」青梅、檸檬、楊梅等主要作物。

南投農田水利會說，為協助部落納入灌區，去年先完成中原2號圳幹線改善，今年則是中原1號圳幹線隧道工程，預計11月中旬完工，改善取水品質，避免易受災害影響斷水，預計明年春季一期稻作灌溉即可受惠，後續仍須農委會持續協助進行灌排設施改善。

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