力退13男選手！家具木工「嬌」點蕭誼寧 技能南區賽奪金

2019-04-26 18:57

〔記者楊金城／台南報導〕第49屆全國技能競賽南區賽，有45職類近千名選手競技，成績今天出爐，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署勇奪26金27銀23銅33優勝蟬聯第一，其中家具木工職類，唯一的女選手蕭誼寧，打敗13名男選手，勇奪金牌，成為全場「嬌」點。

家具木工金牌蕭誼寧就讀國立屏東科大木材科學與設計系一年級，是雲嘉南分署培訓選手，她的哥哥是門窗木工選手，誼寧有次看到他的樓梯木椅作品，覺得很厲害，希望自己有一天也能親手做家具，因此也走上家具木工這條路。

不管是搬重木、鋸切，還是刨削、砂磨、組裝及操作機具，蕭誼寧都身手俐落，為了這次競賽，她每天在訓練場站著練習12小時，手掌都起水泡，長繭粗糙，也難免會有小刮痕，但她說，因真正喜歡木工，這些都不是阻礙。

一般來說，家具木工男性從業居多，對於女生從事木工，蕭誼寧很有自信說，只是性別有差，體力、耐力透過鍛鍊就能克服，這次能力退男選手一舉奪金，很感謝職訓師周清添每天陪伴練習到晚上10點多，盼未來持續努力，成為木工國手。

雲嘉南分署長劉邦棟說，這次分署奪金職類有家具木工、工業控制、CNC車床、機器人等26個職類，其中，家具木工由該職類唯一參賽的女選手蕭誼寧奪冠，表現亮眼，展現女性對競賽職類的接受度更廣，而且女生的細膩、美學，用在傳統粗重職類，只要肯做、肯學習，一定能闖出一片天。

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