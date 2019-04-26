竹北免費公車擠像沙丁魚 民代憂心學生乘車安全

2019-04-26 16:55

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市民代表蔡文苑今天在代表會定期大會上質詢，免費市民公車63路新港線，上、放學尖峰時段的班車，常見一次擠進約70名學生，學生安全令人憂心，建請公所儘快設法增加班次。

竹北市公所公用事業課長李霖文表示，免費市民公車總共有10輛大型巴士，尖峰時段10輛都已出勤，若要增班加開，必須另外調派車輛，以接駁車的方式因應；因牽涉到追加預算，如實勘後研議確定增班，將於下次代表會臨時會提案審議。

蔡文苑表示，接獲鄉親抱怨，免費市民公車新港線，平日上午6點10分自家樂福發車後，主要走中正西路118號縣道，6點45分左右抵達新港時，早已坐滿，想搭公車上學的學生們，只能站立在中間走道上，一輛車40餘個座位卻擠進6、70個人像沙丁魚一樣，乘車安全堪慮。

不只是上學，放學也是一樣。蔡文苑說，新港線主要服務溪洲、新庄、豐田、白地、新港等多里，沿線周邊有竹北國中、以及竹北、新社和豐田國小，但放學時，因公車已沒有空位，學生們只好一路站著，一趟車程約20分鐘，但有時甚至還擠不上車。

李霖文說，免費市民公車一年預算2200多萬元，共有6條路線，每公里的營運費為45.3元。新港線一天有8個班次，其中放學時段除下午4點一班，另已增加3點50分一班（假日停駛）。如欲在特定時段加開一班接駁車，其營運計算方式，與整天行駛的公車不同，成本會比較高。

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