基隆開港首次！2艘13萬噸級超大型郵輪同時靠港

2019-04-26 15:57

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆港今天迎來歌詩達郵輪威尼斯號、公主遊輪盛世公主號兩艘逾13萬噸的高檔郵輪，分別靠泊基隆港東、西岸碼頭，是基隆港開港133年以來，首次有兩艘巨型郵輪同時在港，一早就吸引大批郵輪迷前來朝聖，快門聲不斷，路過民眾及遊客看到兩艘龐然大物比一旁的樓房還高，也爭相拿起手機取景，記錄這難得的畫面。

以前基隆港西岸浚深不足，大型郵輪只能靠泊東岸碼頭，基隆港務分公司自2015年10月起展開浚深工程，今年1月底完工，整建後的西2至西4號碼頭，可讓22.5萬噸的大型國際郵輪靠泊。

基隆港務分公司指出，威尼斯號是在義大利Fincantieri造船廠打造、今年3月剛下水的新船，這趟是她的處女航，從造船廠所在地第里雅斯特（Trieste）出發，沿途停靠東地中海港口，經蘇伊士運河至約旦亞喀巴港，再經香港來到基隆，最後抵達橫濱。

威尼斯號總噸位13萬噸、吃水8.5米，可載客量達5260人，是目前來台停靠的郵輪中載客量最大的，她是專為亞洲市場打造的豪華郵輪，最大的特色是把水都威尼斯的風情在船上完整呈現，整趟航程以13世紀威尼斯商人馬可波羅東遊亞洲為行銷主題，非常吸引各界目光，預計5月9日會再到基隆一趟。

而盛世公主號噸位數14萬3700噸、可載運旅客3500人，也有「移動的海上城堡」之稱，今天兩艘巨型郵輪分別靠泊基隆港東、西岸碼頭，創下基隆港開港133年以來，首度同時有兩艘13萬噸級以上郵輪同時在港的紀錄，下午起還有寶瓶星號、中遠之星、台馬之星等郵輪接力進港，單日進出港旅客逾1萬5000人，也突破基隆港今年單日旅客人次新高。

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