將菌絲入菜當飲品 中華大學黃金蟲草獲日內瓦發明獎三金獎

2019-04-26 17:16

［記者洪美秀／新竹報導］無菌室內栽培的冬蟲夏草，竟可入菜成為餐桌上的料理和飲品！新竹市中華大學師生在校園內建置無菌室，除研發栽培北冬蟲夏草，研發調配成祕製比例，更進行成一系列多樣化產品，像是黑豆黃金蟲草及枸杞飲品、咖啡蟲草等飲品，還將菌絲入菜，不僅口感獨特，更獲得今年內瓦國際創新發明展3項金獎，為產學合作打開新商機。

中華大學表示，獲獎的黃金蟲草系列產品，是由師生組成的跨領域團隊研發，再委由外部食品工廠生產製造，產品種類多元，有黃金蟲草風味茶飲、黃金蟲草咖啡、黃金蟲草銀耳飲、黃金蟲草堅果醬及黃金蟲草酒。其中，黃金蟲草紅棗枸杞風味飲不僅是日內瓦發明展大會評審最愛，也是最受歡迎的品項之一。

中華大學副教授游坤明說，冬蟲夏草既不是蟲也不是草，而是一種微生物真菌蟲草屬的名貴中藥材，目前已發現種類近四百種，烹調多以傳統藥膳燉補為主。中華大學研發團隊顛覆傳統，將培育的北冬蟲夏草佐以各種調理手法，讓傳統藥材也可以很「食尚」。

學校透過產學合作，引進蠶蛹蟲草（俗稱：北冬蟲夏草、黃金蟲草）植株，並在校內建置智慧型植物工廠，結合物聯網（IoT）技術，裝置監控影像以及各項溫溼度的感測器，隨時監控廠內情況，確保蟲草在最適合的環境下生長。

游坤明說，學校栽培的蟲草品種為蠶蛹蟲草，其蘊含的蟲草素高出野生西藏冬蟲夏草數十倍，在植物工廠內導入物聯網串聯技術，則是可以得到更純化高含量之珍貴成分。據統計每天最高可以產出2100株黃金蟲草，產量驚人。

游坤明也說，校方栽種的高質量黃金蟲草，在日前甫落幕的瑞士日內瓦國際創新發明展中，獲得美容大廠佐登妮斯主動洽詢合作機會，除拿到金獎，更拿到特別獎及發明教育獎章等3金獎。

游坤明說，師生研發的黃金蟲草除在日內瓦國際創新發明展拿到3金，未來也會跟企業合作，將產品推廣出去，為產業帶來新商機。

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