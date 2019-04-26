傳立委不處理「教學不力」老師 家長團體要發動反輔選

2019-04-26 15:04

〔記者林曉雲／台北報導〕下週一立法院教育委員會將針對教師法修法進行逐條審查，傳出立委不處理「教學不力」不適任教師，家長團體大反彈，台灣家長教育聯盟理事長謝國清、全國家長團體聯盟理事長彭淑燕、全國家長教育志工團體聯盟理事長吳福濱及人本教育基金會執行長馮喬蘭今發共同聲明，立委打算讓不會教學的老師繼續留在校園中，如果訊息屬實，將發動全國家長在明年選舉時抵制這些立法委員，不要把票投給這些立法委員。

謝國清表示，家長團體針對教師法修法已經退讓到，只希望透過這次修法讓不適任教師儘速遠離校園，而所謂「不適任教師」至少區分為「對孩子性侵／性騷擾」、「造成孩子身心傷害」以及「教學不力影響孩子學習權」3大類，如此卑微的要求，且是為了未來主人翁學習權益的要求，立法委員竟然可以漠視家長的要求，而屈從於教師團體的要脅，明年的立委選舉，如何期待家長會投下支持的票？

吳福濱表示，家長團體的訴求很簡單，這次修法具體訂出不適任教師的各種狀況與處理方式，再加上行政院願意面對「師師相護」的問題，而主動加入在處理不適任教師時，教評會增聘外部代表，以使未兼行政職的老師不超過一半，這個條文不但有助於不適任教師的退場，也可以減輕學校老師在處理不適任教師時的壓力，因此，基於幫助孩子、支持學校好老師的態度，家長團體當然支持如此之修法，但修法版本卻為德不卒，保留了教評會出席3分之2及表決3分之2的高門檻，因此，家長團體主張修法務必降低出席及表決的門檻為各2分之1。另針對「造成孩子身心傷害」有具體事證且經依其他法律裁罰者，應比照「對孩子性侵／性騷擾」重大案例直接予以解聘，方能有效解決不適任教師的問題。

彭淑燕表示，家長團體獲知立法委員前述的修法態度後，已經準備在4月28日晚上前往立法院門口靜坐抗議，讓全國家長評評理，也讓全國家長一起來監督隔日的逐條審查，決定明年選舉到底要不要繼續支持這些立法委員或這些政黨。

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