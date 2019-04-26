南市民政局破天荒首度當媒人 急徵女主角

2019-04-26 11:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市民政局首度扮「我愛紅娘」，今年舉辦單身聯誼活動，60個「男主角」報名名額已滿，「女主角」尚有缺額很搶手，「想婚的」可別錯過有官方認證的擇偶機會！

南市民政局說，由官方所舉辦聯誼活動較具公信力，事前可由政府先行審查相關個人資料，避免有謊報單身等詐騙情事發生，另外這次活動地點選擇在情定城堡城堡廳舉辦，屬於半隱密場合，可降低參加活動未婚男女於公開場合接觸的尷尬及不自在，讓彼此減少壓力。

民政局表示，由於有不少民眾詢問是否有官方辦的單身聯誼活動，因此這次才由市府擔任月老角色，為未婚男女牽起浪漫姻緣，希望透過精心策畫的各式互動遊戲，彼此敞開心胸放開束縛，進而覓得心目中的理想伴侶。

活動報名參加人數120人，（男性60人、女性60人），目前男性已額滿，女性尚有名額，完成報名的單身男性條件皆十分優質，其中不乏公務人員、教師、上市櫃公司工程師。

民政局表示，報名至4月30日，凡年滿25至55歲（83至53年次）的未婚單身且設籍南市或在南市就業，皆可報名參加。

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