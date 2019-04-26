牙齒長不出來怎麼辦？6到12歲換牙期及早診斷

2019-04-26 11:12

〔記者楊金城／台南報導〕牙齒長不出來怎麼辦？當心牙齒換牙過程有阻生齒發生，柳營奇美醫院牙醫部齒顎矯正科醫師王崇歷說，牙齒阻生，亦即牙齒長不出來，無法萌發到正常位置，6到12歲換牙階段最適合診斷，早發現早治療、矯正。

王崇歷說，乳牙約在6到12歲時換成恆牙，一般是從6歲起第一大臼齒開始萌發，一直到12歲左右最後一顆乳牙脫落換牙。每顆牙齒萌發的時間不同，造成牙齒阻生的原因有多生牙、囊腫、齒瘤、外傷影響、乳牙滯留不掉、乳牙沾黏或感染等，甚至是乳牙過早脫落，都可能導致恆牙長不出來。

牙齒胚胎生成位置異常，導致長牙萌發路徑錯誤，牙齒牙弓尺寸不協調，導致發育空間不足，或是蛀牙引起換牙空間缺失也可能造成恆牙阻生。

王崇歷曾治療1名18歲男性大學生，患者牙齒排列不整齊且右側下顎第二大臼齒從小都沒有長出來。經檢查發現患者前面牙齒些微開咬，而右側下顎第二、第三大臼齒均為水平阻生。男大生花了2年7個月、10萬元才完成牙齒矯正。

牙齒阻生的治療方式是將阻生齒拔除或者利用手術將阻生齒暴露後搭配矯正治療牽引阻生齒。通常正中門齒、犬齒的阻生因為美觀問題較少拔除，如果能利用矯正治療牽引出來，都會建議配合手術治療。

王崇歷說，一般孩童時期常見的阻生齒有上顎的犬齒、正中門齒、以及下顎第二小臼齒，牙齒阻生卻沒有及時治療就可能會導致相鄰的牙齒因清不乾淨而蛀牙、阻生齒導致相鄰牙根吸收，甚至是牙周問題等。

王崇歷說，對於發育中的小孩，家長可以觀察孩童的牙齒萌發順序、乳牙有無脫落、牙齒排列壅擠等牙齒阻生的情形，在孩子發育換牙階段若能做例行性的評估，有助於降低牙齒阻生帶來的影響，早期診斷與預防才是最好的方法。如果牙齒萌發有異常或者缺失太久，就應該帶到醫院找齒顎矯正專科醫師做詳細的檢查以及評估。

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