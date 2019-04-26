今明慎防雷陣雨 下週三迎首道「梅雨季鋒面」

2019-04-26 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕今起受鋒面影響，大氣漸趨不穩，氣象專家吳德榮表示，今明兩天各地天氣不穩，週日（28日）後天氣好轉，下週三（1日）將迎梅雨季首道鋒面，屆時天氣將又有轉變。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今明兩天（26、27日）受鋒面影響，各地雲量漸增，並有局部陣雨或雷雨發生機率，甚至導致「中、小尺度天氣系統」發展，進而出現劇烈天氣。

吳德榮表示，由於鋒面後冷空氣不強，這兩天氣溫僅逐日略降，北部氣溫約在23至30度、中部22至30度、南部23至32度，至於東半部地區則在23至30度左右。此外，各地午後有雷陣雨或局部陣雨發生的機率，提醒民眾留意氣象局發布之相關即時訊息與特報。

吳德榮指出，週日起至下週二（30日）鋒面遠離，各地天氣好轉，氣溫亦逐日回升，下週三、四（1至2日）新一波鋒面影響，各地雲量再增並轉有局部陣雨或雷雨天氣，他說，下週這波鋒面按氣象局定義屬首道「梅雨季」鋒面，不過卻未呈現滯留鋒的天氣特性，並不屬於「梅雨鋒」。

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