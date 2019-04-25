醫病》銀髮族突發巨細胞動脈炎頭痛 醫師：未妥治療恐永久失明

2019-04-25 21:52

〔記者王俊忠／台南報導〕過去不曾有頭痛史的70歲王伯伯，1個月前突感右太陽穴附近頭痛，手碰太陽穴有腫脹壓痛感、吃飯時臉頰兩側也會痛、食慾差，連肩頸肌肉也僵硬痠痛，就醫確診是少見、但好發於50歲以上中老年人的巨細胞動脈炎引發頭痛。衛福部台南醫院神經科醫師說，這病較少見、易被忽略，如未妥善治療，可能會引起永久性失明與腦缺血中風等併發症，不能不慎！

王伯伯被這病症搞的很倦怠，就醫治療幾天後，頭痛症狀才逐漸緩解。醫師表示，王伯伯經治療後、穩定服藥，頭痛未再復發，持續回診追蹤。

什麼是巨細胞動脈炎？衛福部台南醫院神經科主治醫師吳牧韓說明，這是一種血管發炎性疾病，特別容易侵犯年齡50歲以上的中老年人，東方人發生率（約10萬分之1）比西方人低（約10萬分之20），在台灣並不常見，且致病原因不明，一般認為與自體免疫系統有關。

頭痛是此病初期最常見的症狀，且以單側頭痛為主要表現。吳醫師解釋，主因是位於頭部太陽穴附近的顳動脈是最常被發炎細胞侵犯的血管，身體其他部位血管也可能被侵襲發炎，因此會合併間歇性咀嚼不能、發燒、倦怠等症狀，倘未妥善治療，還可能因眼動脈血管遭侵襲、引起視力喪失（嚴重會永久失明）、腦缺血等併發症，不可不慎。

吳牧韓表示，巨細胞動脈炎臨床表徵常可見顳動脈鼓起、腫脹情形，甚至有1節1節的念珠狀，觸摸時有壓痛感。醫師可檢測患者血管發炎指數，也能用顳動脈超音波及磁振造影幫助診斷，若有必要，可用顳動脈病理切片達到最正確的診斷。

吳醫師指出，口服類固醇是此病目前最有效的第一線治療方法，常需以此治療半年到1年，以確認有無復發？其次有第二線的免疫抑制劑及皮下注射單株抗體新藥，治療後一定要回診追蹤。老年人如有新發生的頭痛須提高警覺，除了巨細胞動脈炎，也有可能是其他顱內病灶，如有較不尋常的頭痛徵兆，務必儘速就醫，避免病勢惡化。

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