醫病》眼睛現黑點揮不去 視網膜格子狀病變上身

2019-04-25 21:12

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名30歲患有近視的蔡小姐，因工作關係幾乎天天盯著電腦螢幕看，近來右眼突然出現不明黑點，用手揮也揮不去，甚至覺得電腦螢幕沒擦乾淨，一度懷疑罹患飛蚊症就醫，檢查後才確診為「視網膜格子狀病變」所致，經接受光凝固雷射手術治療後，症狀趨於穩定，眼科醫師提醒，若不積極處理，恐因視網膜剝離導致失明。

亞大醫院兒童眼科主任崔永平今天表示，視網膜格子狀病變發生原因不明，且平時不會有症狀，讓許多患者罹病而不自知，研判與少數結締組織疾病有關，好發於近視族群，發生率約8到10%，因視網膜周圍組織變薄，造成視網膜結構脆弱，會產生圓形或長條形的病變，容易產生視網膜裂孔，甚至是視網膜剝離。

崔永平說，隨著課業壓力繁重、3C產品普及，讓學童近視發生年齡提前，而台灣年輕族群近視比例更高居世界第一，視網膜格子狀病變儼然成為視力隱形殺手，部分患者並會因不穩定的視網膜被玻璃體拉扯，而產生閃電、閃光的症狀，或視網膜裂孔造成出血，產生飛蚊症，若延遲就醫拖到視網膜裂孔或剝離，屆時將更難處理。

崔永平指出，民眾若罹患視網膜格子狀病變，只要沒有症狀或範圍不大，未必要接受雷射手術治療；但若患者罹患飛蚊症，視線看到蜘蛛網或閃光閃電的症狀，或有家族視網膜剝離病史，就建議接受光凝固雷射治療，以保護脆弱的視網膜不遭受進一步的傷害。

崔永平提醒，目前視網膜格子狀病變沒有預防的方法，建議近視超過500度的高度近視患者，每半年到1年接受定期檢查，確定視網膜周邊是否有格子狀病變，就連近視接受雷射手術後不需戴眼鏡的民眾，因視網膜構造還是有病變可能，仍須定期接受檢查，尤其若發現有格子狀病變，或發生眼睛外傷、出血、發炎等狀況的患者，更需定期追蹤及處理，避免出現嚴重後果。

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