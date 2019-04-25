中山北路跟林森北路是美腿姊妹花？ 把台北街道擬人結果超夢幻

台藝大學生將雙北街道擬人化作為畢業製作。（圖片由街擬街擬 Streets Become Human授權提供使用）

2019-04-25 16:45

〔影音新聞／綜合報導〕近期各種擬人企劃如雨後春筍般冒出，也受到了廣大網友的歡迎。台藝大的一組同學以「台北街道」為主題，將二十條街道擬人化變成女子團體，希望藉由這個企劃，加深大眾對街道歷史、文化與觀光的認識。每一個角色的設定都是經過實際田野調查，將街道歷史、景觀以及文化融入外型與個性，不僅讓網友大喊超可愛，也被認為超符合街道性格。

目前企劃團隊只公布了部分角色，預計未來還會公布更多擬人角色，大家一起期待未來其他街道設定釋出吧！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/