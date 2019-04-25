中山北路跟林森北路是美腿姊妹花？ 把台北街道擬人結果超夢幻

〔影音新聞／綜合報導〕近期各種擬人企劃如雨後春筍般冒出，也受到了廣大網友的歡迎。台藝大的一組同學以「台北街道」為主題，將二十條街道擬人化變成女子團體，希望藉由這個企劃，加深大眾對街道歷史、文化與觀光的認識。每一個角色的設定都是經過實際田野調查，將街道歷史、景觀以及文化融入外型與個性，不僅讓網友大喊超可愛，也被認為超符合街道性格。
在 Instagram 查看這則貼文
- ＼･｡.: * 街擬街擬第三號街道女子 *:.｡･／ —————— ????迪化街 ???? —————— - 「來一斤60元算你50唷，看你氣色不太好要不要順便抓帖藥呀？」 - ﹏﹏﹏﹏ 人物特色 ﹋﹋﹋﹋ 街長：1445公尺 街齡：約168年 身高：165cm 特長：觀人面色就能對症下藥 喜歡：過年（因為大家都會來看他） 討厭：雨天 - ﹏﹏﹏﹏ 關於迪化 ﹋﹋﹋﹋ 溫柔婉約、朝氣有活力的好客姑娘，擅長多種手工技藝，樂於傳授給大家。每年最喜歡的節日就是過年，因為大家都會來看她，過年時常常因為跟客人聊天太開心而不知不覺送了太多糖果出去。每天會更換不同樣式的髮夾，最常配戴烏魚子；很滿意自己鬢角的捲度。 對各種中藥與乾貨種類寥若指掌，喜歡泡養生茶。 特別擅長裁縫，擁有操縱布匹的超能力， 一眨眼就能完成一件禮服。 - ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 迪化的起落與發展 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 1853年頂下郊拼，同安人大敗，最後在大稻埕落腳。1891年劉銘傳建造台灣第一條鐵路，經過大稻埕，確立迪化街的台北商業樞紐地位。日治時期的布匹生意讓迪化街更為興盛，並結合南北貨與藥商生意，1920年代沒至二次大戰前為迪化街鼎盛時期。 - 二戰後，1950年代到1970年代台灣紡織業發展，許多紡織集團都在迪化街發跡。後台北商圈逐漸東移，迪化街一度沒落。1973年擬行都更，引起迪化街保存運動。1996台北市政府主導舉辦全台首創之「年貨大街」活動，促使迪化街復甦。現今，迪化街已成為台北重要景點，其建築樣式亦為迪化街一大特色。 － #街擬街擬 #迪化街 #街擬猜謎你猜對了嗎
在 Instagram 查看這則貼文
- ＼･｡.: * 街擬街擬第四號街道女子 *:.｡･／ ——————— ????中山北路 ???? ——————— - 「至於這個案子，我們晚宴後再來繼續討論吧！」 - ﹏﹏﹏﹏ 人物特色 ﹋﹋﹋﹋ 街長：9750公尺 街齡：約117年 身高：190cm 特長：交際、精通多國語言 喜歡：品酒、化妝 討厭：聊天、奧客 - ﹏﹏﹏﹏﹏ 關於中山北 ﹋﹋﹋﹋﹋ 小時候在神社長大，青少時期成為政府的形象交際花，接受語言和禮儀教育，現在是個全能的上流菁英，表面八面玲瓏善於交談，其實私下是個沉默寡言的面癱。休息時會依靠毛茸茸的狛犬來療癒自己。理想型是比自己高的人。 - ﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 中山北的過去 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 日治時期，中山北路被稱為「敕使街道」，為通往當時位於圓山、且為台灣位階最高的神社「官幣大社台灣神社」參拜的重要道路。國民政府來台後，拆除神社改建為接待外賓的圓山大飯店，神社只留下了現存於劍潭公園的一對狛犬。 - 民國時期，政府將中山北路形塑為「外交大道」，是外國元首來訪時的必經之路，1950年韓戰爆發，美國大使館與顧問團等外交宅邸進駐中山北路，也帶進些許異國文化。外賓由松山機場或桃園機場抵台後，便是經由中山北路抵達圓山大飯店。 - ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 國民政府的中山北路養成計劃 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 國民政府來台後，將過去日治時期的參拜大道更改為元首上下班必經的國道，帶有神聖意涵的「敕使街道」改以孫中山之名為「中山北路」。對於沿路街景政府亦有規劃——為了國安考量在道路兩側栽種綠樹；並為了避免出現安全缺口，全線禁止設置天橋，改由地下道取代；實施都市立面管制，要求中山北路沿路房屋都必須達到四層樓的標準。當時的政府意圖將中山北路打造為展現國家進步與現代化的門面。 － #街擬街擬 #中山北路 #聽說中山北路有妹妹
在 Instagram 查看這則貼文
- ＼･｡.: * 街擬街擬第五號街道女子 *:.｡･／ ——————— ????林森北路 ???? ——————— - 「先生，喝點酒嗎？夜晚是很漫長的，沒有酒可不行，人生也是一樣呢。」 - ﹏﹏﹏﹏ 人物特色 ﹋﹋﹋﹋ 街長：2600公尺 街齡：約106年 身高：172cm 特長：交際、插花、茶道 喜歡：調酒、日式料理 討厭：鹹豬手、低俗笑話 - ﹏﹏﹏﹏﹏ 關於林森北 ﹋﹋﹋﹋﹋ 中山北路的妹妹，但從小跟姊姊接受不一樣的教育。從殯葬業起家，然而生意被搶而陷入低潮，經歷過貧窮與人情冷暖，對生死看得很開。之後日本乾爹培養她成為檯面下的交際花，精通茶道、插花等日式技藝，最後成為酒家的紅牌。對姊姊的情感複雜，既嫉妒又有點崇拜與憧憬。 - ﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 林森北回憶錄 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 林森北，又被稱為五木條通。日治時期，台北市第一家民營的極樂殯儀館、火葬場在此營業。國民政府來台後，大批軍民在此暫居，拆除墓園，搭建簡陋眷舍，一度成為台北市最貧窮之地。 - 1950到1970年代，時值韓戰、越戰，台灣成為美國軍隊供應基地與休閒場所，條通區開設大量供美軍娛樂與享受春宵的酒吧。 - 1980年代，越戰結束，中美斷交，美軍退出台灣。時值日本經濟復甦，日商大量來台，條通原為日本人密集聚居之地，日商也回流至此。1980年代便是條通全盛時期，大量日式酒吧在夜晚點燈，開門迎客。 - 現今的林森北仍為台北不夜之地，台式酒店、日式酒吧、居酒屋與日本料理店組成了林森北的夜晚，通明的燈火讓林森北的真實面貌在人們眼中也變得朦朦朧朧。 - ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ????????????林森北與中山北???????????? ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 冷戰時期，各國政要與外交官往來於被賦予「國家門面」重責大任的中山北路，美式酒吧、日式酒吧與後期漸漸興起的台式酒店組成林森北的街景。若中山北路為中山區的門面，林森北則可以說是這裡的下城。 － #街擬街擬 #林森北路
在 Instagram 查看這則貼文
- ＼･｡.: * 街擬街擬第六號街道女子 *:.｡･／ —————— ????牯嶺街 ???? —————— - 「你、你想聽這本雜誌的故事嗎？」 - ﹏﹏﹏﹏ 人物特色 ﹋﹋﹋﹋ 街長：1500公尺 街齡：約120年 身高：166cm 特長：文物鑑定、寫劇評 喜歡：看戲、閱讀古書 討厭：蠹魚、馬 - ﹏﹏﹏﹏ 關於牯嶺 ﹋﹋﹋﹋ 過去擔任著守衛台北城的工作，換了日本人長官後接觸了許多顯貴並學習軍政管理，也結了必定分離的緣分。隨著時代變遷，長官離台前留下了許多珍貴的文物藝品，一邊不捨出售一邊尋找文藝知音的牯嶺街便開了二手書店，希望能在這洪流中保存文字間的人情冷暖。 - 特別喜歡跟城南歷史有關的故事及劇場，偶爾會忍不住講古給來挖寶的人聽，但自從變胖後有時候會講一講就忘記自己在說什麼。曾在白色恐怖時偷偷為了燒書行動哭泣，是個有點怕孤單的愛書人。 - ﹏﹏﹏﹏﹏ 牯嶺的故事 ﹋﹋﹋﹋﹋ 牯嶺自清領時期就存在於臺北城中，日治時期牯嶺街一帶被稱為「城南」，意即城內之南，並鄰近高官宿舍區，聚集了殖民政府的中高階官員。 - 二次大戰後，日本人遣返，遣返規定只能攜帶精簡物品，因此許多日本人遣返前於牯嶺街一帶臨街販賣舊書字畫、藝品古玩。 - 日人離台，牯嶺街一度清淨，後來又出現了販賣日本書籍和藝品的小攤，從流動到固定，1960年代牯嶺街漸漸成為有名的舊書街，許多文人、學生、大學教師往來於此。一直到1974年政府拓寬馬路，許多書攤遷移至光華商場，街上只留下為數不多的店家。 - ????????????街擬狂賀???????????? IG追蹤破千！！！ 街擬跪謝眾粉支持，淚灑大觀路 請繼續愛我們，謝謝 － #街擬街擬 #牯嶺街
在 Instagram 查看這則貼文
- ＼･｡.: * 街擬街擬第九號街道女子 *:.｡･／ ————————— ???? 凱達格蘭大道 ???? ————————— - 「人民的未來要靠自己啊！」 - ﹏﹏﹏﹏ 人物特色 ﹋﹋﹋﹋ 街長：438公尺 街齡：約134年 身高：151cm 特長：爬拒馬、高亢演講 喜歡：平靜的日子 討厭：失控的人、有人受傷 - ﹏﹏﹏﹏ 關於凱道 ﹋﹋﹋﹋ 抗爭時堅毅熱血、平時則溫和有禮，關切社會大小事，重視台灣未來發展。對於交際有充足的準備，喜愛與人交談，而且言之必行。 - 國宴的小吃最喜歡用臭豆腐招待外賓，不懂為何大家都笑而不語。以前不會騎腳踏車又因為政府戒嚴的關係沒什麼朋友，有過一段封閉的日子，直到最近才逐漸開朗，還考到了機車駕照。 - ﹏﹏﹏﹏﹏ 凱道的故事 ﹋﹋﹋﹋﹋ 在清領時期建築台北府城時已具雛形。日治時期於1920年劃入文武町。 - 國民政府來台後，1945年命名為介壽路，慶祝當時中華民國總統蔣介石的壽辰。隨後1949年至1987年經歷共三十八年的戒嚴時期，總統府前警備森嚴，氣氛肅穆，介壽路及重慶南路一段也曾經禁行機車及腳踏車。 - 1996年，台北市政府正式宣佈將總統府前的主要道路介壽路更名為凱達格蘭大道，象徵對台灣原住民歷史與文化的尊重，並廢除了禁行機車和腳踏車的限制。自此，凱道被賦予了新的政治意義，總統府前的這條路成為民主抗爭的勝地，是人民向政府發聲的主要集會場所，見證了多次關鍵民主時刻與台灣的政治和歷史發展。 － #街擬街擬 #凱道 #凱達格蘭大道 #人民的未來要靠卡拉OK機
目前企劃團隊只公布了部分角色，預計未來還會公布更多擬人角色，大家一起期待未來其他街道設定釋出吧！
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay