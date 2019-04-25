電影《狂歡時刻High Time》台灣取景 新北「這地方」首次躍上國際

2019-04-25 16:17

〔記者周湘芸／新北報導〕台荷聯合製作電影《狂歡時刻High Time》日前於新北市政府頂樓停機坪拍攝取景，透過新北市文化局協拍中心的協助，將樓高140.5米、位於33層頂樓的市府停機坪作為主要場景，從停機坪向下俯瞰，讓現代摩登的新板特區躍上國際。

電影《狂歡時刻High Time》由荷蘭男主角薛斯‧布隆（Gjis Blom）、台灣男女主角鍾瑶、曹晏豪以及演員安妮、阮承恩主演，因荷蘭方製作公司Lemming Film曾以電影《單身動物園》獲坎城影展評審團獎，此次電影也受到歐亞影視界矚目。

新北市政府文化局表示，希望藉由不同國家導演的視角呈現新北市，對於各式跨國合作案更是抱持樂觀其成的態度，同時打造友善的協拍環境，讓新北市成為培育影視工作者的搖籃，讓更多優秀的台灣影視作品有機會進軍國際。

此次電影的荷蘭導演王洪飛（David Verbeek）擅長以新世代年輕人為創作題材，多次贏得鹿特丹國際電影節金虎獎等獎項。2009年更以於台灣拍攝的劇情長片《R U There》入選2010年坎城影展「一種注目」單元。

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