給釣竿之外還要給池塘 視障林樹田獲選全國模範勞工

2019-04-25 17:03

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府今天表揚108年度模範勞工，共有91人獲獎，其中視障勞工林樹田還獲選今年的全國模範勞工，他表示勞工必須隨著時代進步提升技能，過去按摩是視障者的專利，現在開放後，視障者不僅技術要好，還得照顧到顧客的身心靈，才能符合時代需要。

雲林縣108年度模範勞工表揚大會今天在斗六市三好國際酒店舉辦，縣長張麗善頒發匾額、當選證書及小禮物給模範勞工，並於會後與模範勞工們餐敘，過程隆重溫馨，讓模範勞工備感榮耀。

雲林今年共選拔91名模範勞工，有照顧人民健康的醫院醫護人員，有在路上奔波的運輸業司機，其中還有15名服務於各機關、學校等公部門的模範勞工。

由雲林縣按摩業職業工會推薦的林樹田，除獲選為雲林縣模範勞工外，也當選「108年全國模範勞工」，他雖然有視力障礙，但創建雲林縣按摩業職業工會及雲林縣視障重建協會，協助其他視障朋友創造工作機會。

「給釣竿之外，還要給池塘。」 林樹田表示，早年政府培訓視障朋友按摩技術，但視障朋友經濟能力不好，也沒人聘用，空有技術，卻沒有工作機會，他見到30名結訓後的視障朋友仍舊前途茫茫，才決定籌組按摩業職業工會，把弱勢的視障者結合起來，慢慢打造出雲林縣的視障按摩就業市場。

林樹田說，雲林農業立縣，民眾多從事勞工工作，按理講應該有按摩紓壓需求，但因農工收入少，「青吃都不夠，如何曬乾。」所以早年按摩生意很難做，一個月要賺一萬元都很難。

林樹田告訴視障朋友，環境不好還是要努力，要自我提升，視障按摩者手部觸覺力比一般人好，雖然眼睛看不見，卻能讓顧客在接受按摩時更易放鬆身心，雖然按摩工作已不再是視障者的獨佔工作，但利用自己的優勢，還是能夠找到生存之道，贏得一定的市場佔有率。

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