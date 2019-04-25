水上鋼鐵人 最快月底全台首「飛」大鵬灣

2019-04-25 16:05

［記者陳彥廷／屏東報導］超級英雄電影《復仇者聯盟4》現正如火如荼上映，粉絲心繫主角如鋼鐵人的命運是否多舛，不過，在國內也堪稱命運多舛的水域運動「水上鋼鐵人」，則是傳出好消息，最快月底就能適用在大鵬灣水域。

今年台灣燈會主燈區因為結合大鵬灣的水域及廣大園區，展演手法創新，獲得國內極佳好評，現在再傳出以鋼鐵人為形，並衍生命名的「水上鋼鐵人」，最快月底就能適用於大鵬灣水域。

大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）每年都會舉辦「遊艇帆船系列活動」，去年活動首度引「水上鋼鐵人」入灣域內進行表演賽，原本屬法令「三不管」的水上鋼鐵人，踏出第一步後，現在還持續研究其可行性，最快月底將適用大鵬灣水域遊憩活動的好消息，大鵬灣可望成為水上鋼鐵人全台首「飛」的水域。

俗稱水上鋼鐵人的Fly Board運動，為法國人發明，透過水上摩托車的油門供應動力，讓水加壓到水鞋裝置並沖擊水面，玩家可藉以離水浮空，擁有如電影中鋼鐵人的上飛、浮空、前衝或豚跳等特技而得名，在國外行之有年，但並非我國《水域遊憩管理辦法》正面表列活動，定位不明成「三不管」。

其實水上鋼鐵人約10年前就曾被引進墾丁，但不屬墾丁國家公園正面表列水域活動遭告發取締，玩家只能在私人水域遊玩，不過，鵬管處為發展水域遊憩，去年核淮水上鋼鐵人入灣域內進行表演賽，並同時委託屏科大休運系學者分析大鵬灣整體的水域遊憩活動的可行性，日前成果發表，先由觀光局的相關人員體驗水上鋼鐵人。

「對安全性的疑慮大幅改觀！」鵬管處官員說，日前體驗會不少與會人員玩到沒力仍不願上岸，就是因「太好玩」，順利的話，月底就會納入大鵬灣水域活動注意事項中管理，官員強調，水上鋼鐵人明文適用是全國水域創舉，目前僅大鵬灣此區域可適用，但看好此項活動成為新興水上遊憩活動，至於安全部分，事前最擔憂的都是浮空後的操控，體驗會當天有賴水上摩托車操駕者的經驗及技術，運作良好，也消弭不少疑慮，甚至可說是一舉翻轉印象。

官員指出，委託的團隊還前往國外勘查成功案例，未來最小場地設定為30公尺見方水域，水深則要求至少要3公尺，營運者除了營運，將要求其必須負責場域安全，公部門將隨時檢討發展方向，若營運順利，不排除成為納入《水域遊憩管理辦法》範例，屆時水上鋼鐵人將全國適用。

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